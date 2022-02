Janusz Kamiński nominowany do Oscara

Janusz Kamiński to dwukrotny zdobywca Oscara za filmy Stevena Spielberga "Lista Schindlera" i "Szeregowiec Ryan" . W tym roku został nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej po raz siódmy!



Tym razem Kamiński otrzymał nominację do Oscara za remake legendarnego musicalu "West Side Story" . Film w reżyserii Stevena Spielberga od 10 grudnia jest dostępny na ekranach polskich kin.



Reklama

O złotą statuetkę w kategorii najlepsze zdjęcia powalczą również: Greig Fraser ( "Diuna" ), Dan Laustsen ( "Zaułek koszmarów" ), Ari Wegner ( "Psie pazury" ), a także Bruno Delbonnel ("Tragedia Makbeta").

Janusz Kamiński: Ceniony polski operator w Hollywood

W jednym z wywiadów Janusz Kamiński powiedział, jak traktuje oscarowe nominacje.

"Każda nominacja cieszy. Ale to nie jest tak, jak za pierwszym razem [pierwszego Oscara otrzymał w 1994 roku za "Listę Schindlera" - red.]. Wtedy było zupełnie inaczej. Ja byłem młodszy i nie znałem realiów. Nie znałem dobrze tego biznesu. Człowiek zupełnie inaczej się czuł niż teraz. Oczywiście, że to cieszy, ale człowiek ma już mniej fascynacji tym Oscarem. Teraz to już się na to patrzy bardziej realistycznie" - przyznał.

Janusz Kamiński (ur. 1959) w 1981 roku wyemigrował z Polski do USA i tam rozwijał swoją karierę. Ma w dorobku dwa Oscary - za zdjęcia do filmów Stevena Spielberga: "Listy Schindlera" i "Szeregowca Ryana". Na swym koncie ma także oscarowe nominacje.



W 1998 roku Kamiński otrzymał nominację do Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu "Amistad", w 2007 roku za "Motyl i skafander", w 2012 roku nominowany był za zdjęcia do filmu "Czas wojny", a w 2013 roku za biograficzny film o byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych Abrahamie Lincolnie, "Lincoln".



Jest także laureatem nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) i Brytyjskiego Stowarzyszenia Operatorów (obie za "Listę Schindlera").

Janusz Kamiński jako operator pracował przy 51 filmach, w tym tak głośnych, jak "Raport mniejszości", "Zaginiony świat: Jurassic Park", "Wojna światów", "Monachium", "Most szpiegów", "Czwarta władza", "Przygody Tintina", "Sędzia". W 2010 roku współpracował przy teledysku do piosenki Lady Gagi "Alejandro".

Oscary 2022: Nominacje

8 lutego ogłoszono oscarowe nominacje. "Psie pazury" Jane Campion otrzymały aż 12 nominacji do Oscara. Szansę na dziesięć statuetek ma "Diuna" Denisa Villeneuve'a. W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski nominację otrzymała "Sukienka" w reżyserii Tadeusza Łysiaka.

Wideo "West Side Story" [trailer 2]

Wideo "Sukienka" [trailer]

Nominacje do Oscarów 2022:

Najlepszy film:

"Belfast"

"CODA"

"Nie patrz w górę"

"Drive My Car"

"Diuna"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

"Licorice Pizza"

"Zaułek koszmarów"

"Psie pazury"

"West Side Story"

Najlepszy reżyser:

Jane Campion - "Psie pazury"

Steven Spielberg - "West Side Story"

Kenneth Branagh - "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi - "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Najlepsza aktorka:

Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye"

Olivia Colman - "Córka"

Penélope Cruz - "Matki równoległe"

Nicole Kidman - "Being the Ricardos"

Kristen Stewart - "Spencer"

Najlepszy aktor:

Javier Bardem - "Being the Ricardos"

Andrew Garfield - "Tick, Tick... Boom!"

Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Benedict Cumberbatch - "Psie pazury"

Denzel Washington - "Tragedia Makbeta"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Jessie Buckley - "Córka"

Ariana DeBose - "West Side Story"

Judi Dench - "Belfast"

Kirsten Dunst - "Psie pazury"

Aunjanue Ellis - "King Richard: Zwycięska rodzina"



Najlepszy aktor drugoplanowy:



Ciarán Hinds - "Belfast"

J.K. Simmons - "Being the Ricardos"

Troy Kotsur - "CODA"

Jesse Plemons - "Psie pazury"

Kodi Smit-McPhee - "Psie pazury"



Najlepszy scenariusz oryginalny:



"Belfast" - Kenneth Branagh

"Nie patrz w górę" - Adam McKay, David Sirota

"King Richard: Zwycięska rodzina" - Zach Baylin

"Licorice Pizza" - Paul Thomas Anderson

"Najgorszy człowiek na świecie" - Eskil Vogt, Joachim Trier

Najlepszy scenariusz adaptowany:

"CODA" - Sian Heder

"Drive My Car" - Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe

"Diuna" - Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

"Córka" - Maggie Gyllenhaal

"Psie pazury" - Jane Campion

Najlepszy film międzynarodowy:

"Drive My Car" (Japonia) - Ryusuke Hamaguchi

"Przeżyć" (Dania) - Jonas Poher Rasmussen

"To była ręka Boga" (Włochy) - Paolo Sorrentino

"Lunana: a yak in the classroom" (Bhutan) - Pawo Choyning Dorji

"Najgorszy człowiek na świecie" (Norwegia) - Joachim Trier

Najlepsza pełnometrażowa animacja:

"Nasz magiczne Encanto" - Jared Bush and Byron Howard

"Przeżyć" - Jonas Poher Rasmussen

"Luca" - Enrico Casarosa

"Mitchellowie kontra maszyny" - Mike Rianda

"Raya i ostatni smok" - Don Hall, Carlos López Estrada

Najlepszy pełnometrażowy dokument:



"Ascension"

"Attica"

"Przeżyć"

"Summer of Soul"

"Writing with Fire"

Najlepsze zdjęcia:

"Diuna" - Greig Fraser

"Zaułek koszmarów" - Dan Laustsen

"Psie pazury" - Ari Wegner

"Tragedia Makbeta" - Bruno Delbonnel

"West Side Story" - Janusz Kaminski

Najlepszy montaż:



"Nie patrz w górę" - Hank Corwin

"Diuna" - Joe Walker

"King Richard: Zwycięska rodzina" - Pamela Martin

"Psie pazury" - Peter Sciberras

"Tick, Tick... BOOM!" - Myron Kerstein, Andrew Weisblum

Najlepsza muzyka:

"Nie patrz w górę" - Nicholas Britell

"Diuna" - Hans Zimmer

"Nasze magiczne Encanto" - Germaine Franco

"Matki równoległe" - Alberto Iglesias

"Psie pazury"- Jonny Greenwood



Najlepsza piosenka:

"Be Alive" - "King Richard: Zwycięska rodzina"

"Dos Orugutas" - "Nasze magiczne Encanto"

"Down to Joy"- "Belfast"

"No Time to Die" - "Nie czas umierać"

"Somehow you do" - "Four Good Days"



Najlepsze kostiumy:

"Cruella" - Jenny Beavan

"Cyrano" - Massimo Cantini Parrini

"Diuna" - Jacqueline West, Bob Morgan

"Zaułek koszmarów" - Luis Sequeira

"West Side Story" - Paul Tazewell



Najlepsza scenografia:

"Diuna" - Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

"Zaułek koszmarów" - Tamara Deverell, Shane Vieau

"Psie pazury" - Grant Major, Amber Richards

"Tragedia Makbeta" - Stefan Dechant, Nancy Haigh

"West Side Story" - Adam Stockhausen, Rena DeAngelo

Najlepsza charakteryzacja:

"Książę w Nowym Jorku 2"

"Cruella"

"Diuna"

"Oczy Tammy Faye"

"Dom Gucci"

Najlepszy dźwięk:

"Belfast"

"Diuna"

"Psie pazury"

"Nie czas umierać"

"West Side Story"

Najlepsze efekty wizualne:

"Diuna"

"Free Guy"

"Nie czas umierać"

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

"Spider-Man: Bez drogi do domu"



Najlepszy film krótkometrażowy:

"Sukienka"

"Ala Kachuu - Take and Run"

"The Long Goodbye"

"On My Mind"

"Please Hold"



Najlepsza krótkometrażowa animacja:

"Affairs of the Art"

"Bestia"

"BoxBallet"

"Robin Robin"

"The Windshield Wiper"



Najlepszy krótkometrażowy dokument:

"Audible"

"Lead Me Home"

"The Queen of Basketball"

"Three Songs for Benazir"

"When We Were Bullies"

Zobacz również:

Oscary 2022: Nominacje! Kto ma szansę na złotą statuetkę? Sprawdźcie!

Film Agnieszki Holland wywołał skandal w Niemczech



Charlotte Rampling: Mistrzyni kontrowersyjnych ról



"Oszust z Tindera" hitem Netflixa. Antybohater dokumentu pozwie portal?