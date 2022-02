Nominacje do Oscarów ogłoszono we wtorek na stronie internetowej nagród. Nazwiska nominowanych odczytali aktorka Tracee Ellis Ross i aktor Leslie Jordan.

W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski nominację otrzymała "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. Obraz, zrealizowany przez studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej, opowiada o młodej pracownicy motelu (granej przez Annę Dzieduszycką), która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn.

Oscary 2022: Znamy muzyczne nominacje!

Reklama

O statuetkę w tej kategorii powalczą też: "Ala Kachuu Take And Run" Marii Brendle, "On My Mind" Martina Strange-Hansena, "Please Hold" K.D. Davili oraz "The Long Goodbye" Aneila Karii.

Ekipa "Sukienki" to grupa niezwykle utalentowanych ludzi. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Tadeusz Łysiak. Zdjęcia wykonał Konrad Bloch, a całość zmontował Mariusz Gos. Wszyscy trzej są studentami Warszawskiej Szkoły Filmowej.

O czym opowiada film "Sukienka"?

Film "Sukienka" opowiada historię Julii, pracującej w przydrożnym motelu, której życie zmienia się gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki. Długo skrywane przez kobietę pragnienia dają o sobie znać.

Ale nie jest to tylko historia kobiety, spotykającej mężczyznę. Julia jest fizycznie odmienna od otaczającego ją społeczeństwa, jest niskorosła, przez co w swoim życiu doświadczyła wielu przykrości.

Wideo KFK na 45. FPFF: „Sukienka”

To wbrew pozorom uniwersalna opowieści o tęsknocie bez względu na dzielące nas bariery i różnice. Wcielająca się w główną rolę Anna Dzieduszycka, choć nie jest profesjonalną aktorką, w filmie stworzyła poruszającą kreację. Na ekranie partnerują jej Dorota Pomykała oraz Szymon Piotr Warszawski.

Film miał swoją premierę na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Znalazł się również w oficjalnej selekcji Odense International Film Festival w Danii, Bengaluru International Short Film Festival w Indiach oraz polskich festiwali Kameralne Lato w Radomiu i Młodzi i Film w Koszalinie.

Wideo SUKIENKA | TRAILER | PL | reż. Tadeusz Łysiak

Na Rhode Island International Film Festival w USA Anna Dzieduszycka, odtwórczyni głównej roli w filmie, otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu. "Sukienka" otrzymała też nagrodę Best Narrative Short na Atlanta Film Festival.

Polska walczyła też o miejsce na shortliście wśród produkcji w kategorii najlepszy film międzynarodowy. O miejsce walczyły tytuły z 92 krajów. Polska zgłosiła obraz "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego. Niestety, tym razem się nie udało.



Gala wręczenia statuetek odbędzie się 27 marca w hollywoodzkim Dolby Theatre.

Nominacje do Oscarów 2022:

Najlepszy film:

"Belfast"

"CODA"

"Nie patrz w górę"

"Drive My Car"

"Diuna"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

"Licorice Pizza"

"Zaułek koszmarów"

"Psie pazury"

"West Side Story"

Najlepszy reżyser:

Jane Campion - "Psie pazury"

Steven Spielberg - "West Side Story"

Kenneth Branagh - "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi - "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Najlepsza aktorka:

Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye"

Olivia Colman - "Córka"

Penélope Cruz - "Matki równoległe"

Nicole Kidman - "Being the Ricardos"

Kristen Stewart - "Spencer"

Najlepszy aktor:

Javier Bardem - "Being the Ricardos"

Andrew Garfield - "Tick, Tick... Boom!"

Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Benedict Cumberbatch - "Psie pazury"

Denzel Washington - "Tragedia Makbeta"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Jessie Buckley - "Córka"

Ariana DeBose - "West Side Story"

Judi Dench - "Belfast"

Kirsten Dunst - "Psie pazury"

Aunjanue Ellis - "King Richard: Zwycięska rodzina"



Najlepszy aktor drugoplanowy:



Ciarán Hinds - "Belfast"

J.K. Simmons - "Being the Ricardos"

Troy Kotsur - "CODA"

Jesse Plemons - "Psie pazury"

Kodi Smit-McPhee - "Psie pazury"



Najlepszy scenariusz oryginalny:



"Belfast" - Kenneth Branagh

"Nie patrz w górę" - Adam McKay, David Sirota

"King Richard: Zwycięska rodzina" - Zach Baylin

"Licorice Pizza" - Paul Thomas Anderson

"Najgorszy człowiek na świecie" - Eskil Vogt, Joachim Trier

Najlepszy scenariusz adaptowany:

"CODA" - Sian Heder

"Drive My Car" - Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe

"Diuna" - Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

"Córka" - Maggie Gyllenhaal

"Psie pazury" - Jane Campion

Najlepszy film międzynarodowy:

"Drive My Car" (Japonia) - Ryusuke Hamaguchi

"Przeżyć" (Dania) - Jonas Poher Rasmussen

"To była ręka Boga" (Włochy) - Paolo Sorrentino

"Lunana: a yak in the classroom" (Bhutan) - Pawo Choyning Dorji

"Najgorszy człowiek na świecie" (Norwegia) - Joachim Trier

Najlepsza pełnometrażowa animacja:

"Nasz magiczne Encanto" - Jared Bush and Byron Howard

"Przeżyć" - Jonas Poher Rasmussen

"Luca" - Enrico Casarosa

"Mitchellowie kontra maszyny" - Mike Rianda

"Raya i ostatni smok" - Don Hall, Carlos López Estrada

Najlepszy pełnometrażowy dokument:



"Ascension"

"Attica"

"Przeżyć"

"Summer of Soul"

"Writing with Fire"

Najlepsze zdjęcia:

"Diuna" - Greig Fraser

"Zaułek koszmarów" - Dan Laustsen

"Psie pazury" - Ari Wegner

"Tragedia Makbeta" - Bruno Delbonnel

"West Side Story" - Janusz Kaminski

Najlepszy montaż:



"Nie patrz w górę" - Hank Corwin

"Diuna" - Joe Walker

"King Richard: Zwycięska rodzina" - Pamela Martin

"Psie pazury" - Peter Sciberras

"Tick, Tick... BOOM!" - Myron Kerstein, Andrew Weisblum

Najlepsza muzyka:

"Nie patrz w górę" - Nicholas Britell

"Diuna" - Hans Zimmer

"Nasze magiczne Encanto" - Germaine Franco

"Matki równoległe" - Alberto Iglesias

"Psie pazury"- Jonny Greenwood



Najlepsza piosenka:

"Be Alive" - "King Richard: Zwycięska rodzina" (muzyka i słowa: Beyoncé i DIXSON)

"Dos Orugutas" - "Nasze magiczne Encanto" (muzyka i słowa: Lin-Manuel Miranda)

"Down to Joy"- "Belfast" (muzyka i słowa: Van Morrison)

"No Time to Die" - "Nie czas umierać" (muzyka: Billie Eilish, słowa: Billie Eilish i Finneas O'Connell)

"Somehow you do" - "Four Good Days" (muzyka i słowa: Diane Warren)

Najlepsze kostiumy:

"Cruella" - Jenny Beavan

"Cyrano" - Massimo Cantini Parrini

"Diuna" - Jacqueline West, Bob Morgan

"Zaułek koszmarów" - Luis Sequeira

"West Side Story" - Paul Tazewell



Najlepsza scenografia:

"Diuna" - Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

"Zaułek koszmarów" - Tamara Deverell, Shane Vieau

"Psie pazury" - Grant Major, Amber Richards

"Tragedia Makbeta" - Stefan Dechant, Nancy Haigh

"West Side Story" - Adam Stockhausen, Rena DeAngelo

Najlepsza charakteryzacja:

"Książę w Nowym Jorku 2"

"Cruella"

"Diuna"

"Oczy Tammy Faye"

"Dom Gucci"

Najlepszy dźwięk:

"Belfast"

"Diuna"

"Psie pazury"

"Nie czas umierać"

"West Side Story"

Najlepsze efekty wizualne:

"Diuna"

"Free Guy"

"Nie czas umierać"

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

"Spider-Man: Bez drogi do domu"



Najlepszy film krótkometrażowy:

"Sukienka"

"Ala Kachuu - Take and Run"

"The Long Goodbye"

"On My Mind"

"Please Hold"



Najlepsza krótkometrażowa animacja:

"Affairs of the Art"

"Bestia"

"BoxBallet"

"Robin Robin"

"The Windshield Wiper"



Najlepszy krótkometrażowy dokument:

"Audible"

"Lead Me Home"

"The Queen of Basketball"

"Three Songs for Benazir"

"When We Were Bullies"

Zobacz również:

Polska seksbomba porzuciła aktorstwo. Co robi dziś?

Rozenek-Majdan bez cenzury. Gwiazda TVN w erotycznych scenach

Młoda polska aktorka nago na planie. Starszy partner zawstydzony