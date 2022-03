Javier Bardem: Popularność

Javier Bardem jest hiszpańskim aktorem i producentem filmowym. Urodził się 1 marca 1969 roku w Las Palmas de Gran Canaria. Pochodzi z aktorskiej rodziny, dlatego naturalnie zainteresował się kinem w młodym wieku. Na ekranie zadebiutował w 1990 roku w dramacie erotycznym Bigasa Luny - "Lulu", w którym wcielił się w skorumpowanego geja. Później pracował przy jego trylogii "Szynka, szynka", "Macho" oraz "Księżyc i pierś", a w kolejnych latach swoją artystyczną drogę złączył z Pedro Almodovarem. To właśnie filmy słynnego reżysera uczyniły z Bardema gwiazdę. Widzowie kojarzyć go mogą z takich produkcji, jak: "Wysokie obcasy", "Drżące ciało", czy "Zanim zapadnie noc"



Javier był pierwszym hiszpańskim aktorem nominowanym do Oscara. Nagrodę otrzymał w 2008 roku za film braci Coen "To nie jest kraj dla starych ludzi". W tym roku gwiazdor ponownie ma szansę sięgnąć po statuetkę złotego rycerzyka. Bardem został nominowany do nagrody za rolę w filmie "Being the Ricardos".

Zdjęcie Nicole Kidman i Javier Bardem / Rex Features/EAST NEWS / East News

Desi Arnaz z "Being the Ricardos"

"Being the Ricardos" opowiada historię burzliwego związku Lucille Ball i jej męża, Desiego Arnaza. Para pobrała się w 1940 roku. Jedenaście lat później stworzyli legendarny sitcom "Kocham Lucy", w którym wcielili się w role pary: Lucy i Ricky'ego Ricardo.



Ich życie prywatne różniło się jednak diametralnie od serialowej sielanki. Ball dwukrotnie składała pozew o rozwód. Pierwszy raz w 1944, a później w 1960 roku. Twierdziła że jej małżeństwo było koszmarem.



Zdjęcie "Being the Ricardos" / Amazon Prime / materiały prasowe

W rolę Desiego Arnaza, partnera Lucille (w tej roli Nicole Kidman) wcielił się właśnie lubiany hiszpański aktor. Film Aarona Sorokina jest dostępny do obejrzenia na platformie Amazon Prime Video.

Oprócz Javiera Bardema o Oscara 2022 dla najlepszego aktora pierwszoplanowego powalczą: Will Smith ("King Richard: Zwycięska rodzina"), Andrew Garfield ("Tick, tick... BOOM!), Denzel Washington ("Tragedia Makbeta") oraz Benedict Cumberbatch ("Psie pazury").



Javier Bardem doceniony na świecie

Tuż przed oscarowymi rozstrzygnięciami w ręce Bardema wpadła inna, również wartościowa nagroda, przyznawana przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Krytyków - "International Icon Award".



HCA "International Icon Award" jest przyznawana artystom, których praca "przekroczyła wszelkie bariery, wpływając na światową publiczność uniwersalnym językiem doskonałości". "Talent, jak świecące światło, nie zna granic" - podkreśla HCA.



Javier Bardem odebrał inauguracyjną "International Icon Award" od Stowarzyszenia Krytyków Hollywood podczas piątej edycji nagród filmowych HCA (Hollywood Critics Association).

"Jeden z największych żyjących aktorów, Javier Bardem od dziesięcioleci poruszał i elektryzował publiczność dzięki unikalnemu połączeniu surowego talentu, wdzięku, wyrafinowanych umiejętności i niezrównanemu zaangażowaniu w rzemiosło" - powiedział prezes HCA, Nestor Bentancor.



Zdjęcie Javier Bardem w scenie z filmu "Szef roku" / materiały prasowe

"Słynny Hiszpan po raz kolejny udowodnił w 2021 r. swoją zadziwiającą wszechstronność trzema znakomitymi rolami w bardzo różnych, ale równie imponujących filmach: 'Being the Ricardos', 'Diuna', 'Szef roku'. Jako miłośnik filmów latynoskich napawa mnie radością i dumą, widząc tak wybitnego członka naszej społeczności, który nieustannie zostawia tak głęboki ślad w Hollywood i światowym przemyśle rozrywkowym. To będzie zaszczyt dla naszej organizacji uhonorować kogoś, kto uosabia tytuł międzynarodowej ikony" - dodał.



Zdjęcie Daniel Craig i Javier Bardem w pamiętnej scenie ze "Skyfall" / materiały prasowe

Aktor z pewnością ma nadzieję, że do otrzymanej kilka tygodni temu nagrody, już za kilka dni będzie mógł dołączyć kolejną - Oscara. Tegoroczna gala niewątpliwie będzie dla gwiazdora wyjątkowa, bo do prestiżowej nagrody została nominowana również jego żona - Penelope Cruz.



Zdjęcie Penelope Cruz i Javier Bardem / Invision/Invision/East News / East News

