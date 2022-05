Jak poinformowało BBC, brytyjski nadawca publiczny za zgodą królowej uzyskał dostęp do ponad 400 prywatnych domowych filmów nakręconych przez członków rodziny królewskiej, które przechowywano w archiwach British Film Institute. Filmy kręcone były m.in. przez samą Elżbietę, jej rodziców i męża, księcia Filipa. Widzowie prześledzą jej życie od okresu niemowlęctwa, aż do jej koronacji w 1953 r., kiedy to Elżbieta miała 27 lat.

Jeden z fragmentów trwającego 75 minut dokumentu przedstawia pierwszą dłuższą wizytę Filipa w zamku Balmoral w Szkocji, do której doszło w 1946 roku, zanim jego zaręczyny z Elżbietą zostały upublicznione. Nagranie pokazuje rozpromienioną Elżbietę, wówczas księżniczkę, która prezentuje do kamery swój pierścionek zaręczynowy. Zdjęcie przedstawiające ten moment BBC dołączyło do komunikatu, w którym uchyla rąbka tajemnicy na temat niezwykłego projektu.

Reklama

Inny udostępniony kadr pochodzi z pierwszej zagranicznej podróży Elżbiety, którą ta odbyła ze swoim ojcem, królem Jerzym VI i siostrą Małgorzatą do RPA w 1947 r.

W film wplecione będę fragmenty przemówień królowej oraz materiały z kronik filmowych.

Zobacz też:

Tom Cruise nie chciał kręcić filmu "Top Gun: Maverick". Dlaczego zmienił zdanie?

Jennifer Aniston i Brad Pitt znowu razem? Widziano ich w Paryżu

Meg Ryan wyreżyseruje komedię romantyczną. U jej boku David Duchovny