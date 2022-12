"Harry i Meghan": Przez serial nie wezmą udziału w koronacji?

filmy dokumentalne

Harry i Meghan po emisji kontrowersyjnego dokumentu zyskali tytuł "persona non grata" na mającej się odbyć w maju 2023 roku ceremonii koronacji. Wśród wysoko postawionych osób, które otwarcie odmawiają parze prawa do uczestniczenia w wydarzeniu, szczególnie wyraźnie słychać głos jednego z byłych ministrów. Powiedział on, że Harry i Meghan kategorycznie nie powinni być 6 maja w Opactwie Westminst, kiedy Karol zostanie koronowany.

Książę Harry i Meghan Markle /Nariman El-Mofty - WPA Pool /Getty Images