W czwartek Netflix udostępnił pierwsze trzy z sześciu odcinków długo wyczekiwanego i budzącego duże kontrowersje serialu dokumentalnego "Harry i Meghan" , w którym książęca para przedstawia swoją wersję wydarzeń prowadzących do tego, że na początku 2020 r. zrezygnowali z pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej i przeprowadzili się do USA, skąd pochodzi Meghan .

Mówią w nim o rodzinie królewskiej, mediach, rasizmie, którego miała doświadczać mająca mieszane pochodzenie etniczne Meghan, oraz o ich relacji.

Harry i Meghan: Wielka historia miłosna

Harry opisuje swój związek z Meghan jako wielką historię miłosną. "Myślę, że w przypadku tak wielu osób w rodzinie (królewskiej), zwłaszcza oczywiście mężczyzn, może być pokusa lub chęć poślubienia kogoś, kto pasowałby do formy, w przeciwieństwie do kogoś, dla kogo być może jesteś przeznaczony. Różnica między podejmowaniem decyzji z głową lub sercem" - mówi.

"Poświęciła wszystko, co kiedykolwiek znała, wolność, którą miała, aby dołączyć do mnie w moim świecie. A potem dość szybko skończyło się na tym, że poświęciłem wszystko, co znam, aby dołączyć do niej w jej świecie" - dodaje.

Wideo Harry & Meghan | Their First Date | Netflix

Przekonuje, że rezygnacja z pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej, była związana z bezpieczeństwem Meghan. "Chodzi o obowiązek i służbę, a ja czuję, że będąc częścią tej rodziny, moim obowiązkiem jest ujawnienie tego wyzysku i przekupstwa, które dzieją się w naszych mediach. Moim zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa mojej rodzinie. Ale poprzez urodzenie się w tej roli... i poziom nienawiści, który jest wzniecany w ciągu ostatnich trzech lat, szczególnie przeciwko mojej żonie i mojemu synowi, jestem ogólnie zaniepokojony bezpieczeństwem mojej rodziny" - wyjaśnia.

Wideo Harry i Meghan | Oficjalny zwiastun | Netflix

"Podświadome uprzedzenia" w rodzinie królewskiej

W drugim z udostępnionych w czwartek odcinków Harry mówi o trudnych relacjach z resztą rodziny królewskiej i twierdzi, że jej członkowie kwestionowali to, dlaczego Meghan miałaby być chroniona przed prasą tabloidową. "Wytyczną z Pałacu było 'nie mów nic'" - mówi Harry. "To było prawie jak rytuał przejścia, a niektórzy członkowie rodziny mieli podejście 'moja żona musiała przez to przejść, więc dlaczego twoja dziewczyna ma być traktowana inaczej? Dlaczego ma być traktowana w specjalny sposób? Dlaczego ona ma być chroniona?'. Powiedziałem: 'różnicą tutaj jest element rasowy'" - opowiada.

Jak przekonuje, istnieje "ogromny poziom podświadomych uprzedzeń" w rodzinie królewskiej i dodaje: "To właściwie nie jest niczyja wina. Ale kiedy już zostanie wskazana, lub zidentyfikujesz to w sobie, musisz wtedy to naprawić".

Harry: Meghan ma tą samą empatię jak księżna Diana

Odnosząc się do natrętnego zainteresowania mediów, Meghan mówi, że zapewniano ją, iż to minie po ślubie. "W tamtym momencie nadal bardzo wierzyłam w to, co mi mówiono, czyli, że to minie, że będzie lepiej, że jest to po prostu to, co robią na samym początku. Ale, prawdę mówiąc, bez względu na to, jak bardzo się starałam, bez względu na to, jak dobra byłam, bez względu na to, co robiłam, wciąż znajdowali sposób, aby mnie zniszczyć" - wyjaśnia.

Według Harry'ego jego rodzina była "pod niesamowitym wrażeniem" Meghan, kiedy pierwszy raz ją spotkali. "Ale fakt, że spotykałem się z amerykańską aktorką, był prawdopodobnie tym, co rzuciło cień na ich osąd bardziej niż cokolwiek innego na początku" - mówi. Porównał ją do swojej matki, księżnej Diany . "Tak wiele z tego, kim jest Meghan i jaka ona jest, jest tak podobne do mojej mamy. Ma to samo współczucie, ma tę samą empatię, ma tę samą pewność siebie, ma to bijące od niej ciepło" - wylicza.

Meghan Markle: Ulubienica Brytyjczyków 1 / 6 Wzięta aktorka, modelka, działaczka charytatywna, a od niedawna również narzeczona jednego z najbardziej wpływowych Brytyjczyków. Meghan Markle, która już wkrótce poślubi księcia Harry'ego, a tym samym dołączy do rodziny królewskiej, to prawdziwe medialne objawienie. (PAP Life) Źródło: East News Autor: Netflix/Kobal/REX/Shutterstock udostępnij

Meghan opowiada również o swoich doświadczeniach ze spotkaniami z innymi członkami rodziny królewskiej i o tym, jak zaskakujące dla niej było, że ich formalność w sytuacjach oficjalnych "przenosi się" nawet na prywatne życie. Wspomina sytuację, w której po raz pierwszy spotkała się ze starszym bratem Harry'ego, księciem Williamem i jego żoną Kate. Mówi, że była wówczas w podartych dżinsach i boso, a na powitanie przytuliła ich, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo kłopotliwa dla wielu Brytyjczyków jest taka wylewność. "Chyba bardzo szybko zaczęłam rozumieć, że formalność na zewnątrz przenosiła się też wewnątrz" - przyznaje.

Serial Netfliksa fałszuje rzeczywistość?

Wideo Harry i Meghan | Oficjalny teaser | Netflix

Serial Netflixa budzi kontrowersje nie tylko z powodu tego, że brytyjskie media jeszcze przed jego premierą oceniły go jako wojnę wypowiedzianą przez Harry'ego i Meghan reszcie rodziny królewskiej, ale też z racji pięciu wychwyconych przez media manipulacji w dwóch wyemitowanych w ostatnich dniach zwiastunach. Do zilustrowania tego, jak Meghan miała być nękana przez media użyto scen z innych sytuacji, które nie miały żadnego związku z książęcą parą. Ani Netflix, ani Archewell, organizacja skupiająca wszystkie przedsięwzięcia książęcej pary, nie skomentowały sprawy.

Harry, który we wtorek w Nowym Jorku odbierał przyznaną im nagrodę na działania na rzecz praw człowieka, nie odpowiedział też na zadawane mu przez dziennikarzy kłopotliwe pytania, w tym "czy stawiasz pieniądze ponad rodzinę?" i "czy krzywdzisz swoją rodzinę, Harry?".