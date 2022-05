Do sieci kanałów ARTE w serwisie YouTube dołączył ARTE.tv Dokumenty - polskojęzyczny kanał z filmami dokumentalnymi i reportażami na różnorodne tematy: geopolityki, gospodarki, społeczeństwa, kultury, nauki i ekologii. Codziennie są dodawane nowe programy i pokazywane nowe historie, które poruszają i interesują widzów.

Wideo 👋 Witamy w ARTE I ARTE.tv Dokumenty

"Celem kanału ARTE.tv Dokumenty jest informowanie i poszerzanie horyzontów, by odbiorcy mogli zmienić perspektywę i zrozumieć, jak żyją, myślą i czują ich bliscy sąsiedzi lub ludzie w odległych zakątkach świata, wychowani w innych przekonaniach, tradycji i warunkach społecznych. W ARTE.tv Dokumenty w większości będą dostępne krótkometrażowe filmy na najbardziej aktualne tematy. Dzięki temu chcemy dotrzeć do młodszego widza, który często w ciągu dnia ogląda filmy na platformach streamingowych i chce wiedzieć na bieżąco, co się dzieje w świecie. Serdecznie polecam do obejrzenia reportaże z wojny w Ukrainie, dokument o polskiej rewolucji wegańskiej czy nominowany do Oscara w 2017 roku film 'Watani. My Homeland' Marcela Mettelsiefena" - mówi Berenika Wyrzykowska-Novi, redaktorka naczelna polskiej wersji ARTE.tv.

Wideo "Watani: My Homeland" (2016) cały film Marcela Mettelsiefena | ARTE.tv Dokumenty

"Mariupol" Mantasa Kvedaravičiusa za darmo na YouTubie

Na kanale Arte.tv Dokumenty obejrzymy także "Mariupol" - głośny film zabitego w Mariupolu litewskiego filmowca Mantasa Kvedaravičiusa. Produkcja opowiada o życiu na terenie stale zagrożonym konfliktami zbrojnymi. W filmie reżyser skupił się na codzienności ludzi, którzy mimo trwającej wojny starali się żyć normalnie.

Wideo "Mariupol" cały film Mantasa Kvedaraviciusa | ARTE.tv Dokumenty

YouTube jest najczęściej odwiedzaną platformą wideo w Polsce, dlatego stacja ARTE chce zaoferować polskiej społeczności internautów najlepsze europejskie filmy dokumentalne i reportaże, które będą mogli oglądać w warunkach, które sobie cenią - w telefonie, na tablecie, dostępne w każdej chwili, w całości, za darmo i z napisami po polsku.

Idea kanału ARTE.tv Dokumenty opiera się na sprawdzonej formule redakcyjnej stawiającej na analizowanie złożonych problemów świata dzięki codziennej ofercie nowych materiałów wideo poświęconych polityce, kulturze i społeczeństwu. ARTE.tv Dokumenty w języku polskim to już piąty taki kanał w serwisie YouTube po ARTE.tv Documentary w języku angielskim i ARTE.tv Documentales w języku hiszpańskim.

Wszystkie filmy dokumentalne i fabularne ARTE.tv można oglądać bezpłatnie na platformie VOD.

