"Miłość na pierwszą stronę": Współczesna historia Kopciuszka. Wygraj podwójne zaproszenie

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zabawę, w której do wygrania jest 40 podwójnych zaproszeń na film "Miłość na pierwszą stronę" do sieci kin Cinema City na terenie całej Polski.Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie:"Jeśli mógłbyś na jeden dzień wcielić się w paparazzo, komu zrobiłbyś zdjęcie i dlaczego?".

Odpowiedzi prosimy wysyłać do 23:59 w czwartek, 13.10.2022 na adres: konkursy.film@firma.interia.pl

Regulamin konkursu: https://bit.ly/3VeklCq

Reklama

"Miłość na pierwszą stronę": O czym opowiada film?

"Miłość na pierwszą stronę" to historia Niny (Olga Bołądź) - współczesnego kopciuszka i Roberta (Piotr Stramowski) - syna pary prezydenckiej. Ona jest w trakcie życiowej przemiany i przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi. On też chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze, niż przypuszcza. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna "miłość na pierwszą stronę", czy wielkie uczucie na całe życie?

Zobacz też:

Paparazzi: Gwiazdy przed nimi uciekają, a kompromitujące zdjęcia są na wagę złota!

Magdalena Koleśnik: Jej bohaterka chce poślubić syna prezydenckiej pary!