Aktor, który już wcześniej zaprzeczał oskarżeniom, oświadczył w czwartek przed londyńskim sądem, że nie przyznaje się do winy w żadnym z zarzutów. Po złożeniu tego oświadczenia został zwolniony za kaucją. Przesłuchania w tej sprawie odbędą się na początku przyszłego roku. Natomiast datę rozpoczęcia właściwego procesu, który ma potrwać trzy do czterech tygodni, wyznaczono na 6 czerwca 2023 r.

Kevin Spacey usunięty z obsady filmu "1242 - Gateway to the West"

Po kilkuletniej przerwie Kevin Spacey powoli wraca do aktorstwa. Jednym z filmów, w którym miał się pojawić, była historyczna produkcja "1242 - Gateway to the West" w reżyserii Pétera Soósa. To opowieść o najeździe armii Dżyngis Chana na Europę w 1242 roku i zaskakującemu oporowi, jakiemu najeźdźcom stawili obrońcy węgierskiego zamku Ostrzyhom.

Reklama

W filmie zobaczymy także: Erica Robertsa, Christophera Lamberta, Neila Stuke'a i Genevieve Florence.



Producent filmu Bill Chamberlain powiedział portalowi Hollywood Reporter, że rozpoczęto już poszukiwania zastępcy Kevina Spaceya - jedynego aktora, który pojawił się na plakacie filmu.



Z usług Spaceya nie zamierzają jednak rezygnować producenci filmu "Peter Five Eight". Brytyjczyk wcielił się się w postać charyzmatycznego mężczyzny w czarnym samochodzie, który nagle pojawia się w małej górskiej społeczności. W obrazie zobaczymy także Jeta Jandreau i Rebeccę De Mornay.

Reżyser Michael Zaiko Hall wypowiadał się o współpracy z Kevinem Spaceyem w samych superlatywach. "To była czysta radość. Kevin rozśmieszał wszystkich między ujęciami. Myślę, że ta rola będzie zaskoczeniem dla jego fanów" - przyznał w rozmowie z portalem Hollywood Reporter.

Kevin Spacey wraca do aktorstwa

Pierwszym filmem Kevina Spaceya po oskarżeniu o molestowanie seksualne jest jednak rola w czekającym na premierę obrazie "The Man Who Drew God" ("Człowiek, który przyciągnął Boga") w reżyserii Franco Nero. Spacey ma w nim zagrać detektywa badającego sprawę niesłusznie oskarżonego o pedofilię mężczyzny.

Spacey wystąpi u boku Vanessy Redgrave, która prywatnie jest małżonką reżysera filmu. Sam Francesco Nero odtwarza rolę tytułowego bohatera, który jest niewidomy, ale wsłuchując się w głos danej osoby potrafi narysować jej portret. To na niego spadają kłopoty, gdy pojawiają się zarzuty, że dopuścił się pedofilii.

W maju 2021 roku Paul Schrader , autor scenariuszy do takich filmów jak "Taksówkarz" czy "Wściekły byk", odniósł się do burzy wokół powrotu Kevina Spaceya na swoim koncie na portalu społecznościowym Facebook.

"Najwyższy czas. Jeśli jest winny przestępstwa, wsadźcie go do więzienia. Jeśli nie, pozwólcie mu grać. Wielu wspaniałych artystów było złymi ludźmi" - napisał.

62-letni Spacey jest dwukrotnym zdobywcą Oscara za role w filmach "Podejrzani" oraz "American Beauty" . Wystąpił także w takich produkcjach, jak "Siedem" , "Tajemnice Los Angeles" , "Glengarry Glen Ross", "Baby Driver" , a także w serialu Netflixa "House of Cards". W 2016 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego.



Zobacz też:

"Ennio": Zagraj to jeszcze raz, Ennio [recenzja]

"Głupcy": Splątane stany miłości [recenzja]

"Elvis": Magnetyzm, charyzma, talent, look [recenzja]

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]