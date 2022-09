"Zwykle jest tak, że gdy czytam dobry scenariusz i lubię ludzi, którzy będą go realizować, to dołączam do projektu. Było wielkim zaskoczeniem, że akurat w tym konkretnym momencie mojego życia natrafiłam na ten właśnie scenariusz. Niedawno zakończyłam związek i wciąż dochodziłam do siebie po przemocy emocjonalnej i psychicznej. Myślę, że mój agent wysłał mi ten scenariusz, bo wiedział, co przeszłam" - wyznała Anna Kendrick w rozmowie z magazynem "People".

Anna Kendrick: Była ofiarą przemocy psychicznej

Przybliżając fabułę filmu "Alice, Darling", jego gwiazda opowiedziała o tym, jak zbawienna okazała się dla niej ta rola. "Praca nad tym filmem pomogła mi znormalizować i umniejszyć niektóre sprawy. Mogłam pokazać, jak wygląda przebywanie w toksycznym związku. A byłam w sytuacji, w której kochałam i ufałam tej osobie bardziej niż sobie. Gdy więc taka osoba mówi ci, że masz zniekształcone poczucie rzeczywistości i zmyślasz fakty, twoje życie szybko staje się zagmatwane. Na koniec przeżyłam unikalne doświadczenie, gdy uświadomiłam sobie, że wszystko, co niby zmyślałam, w rzeczywistości się wydarzyło. Dzięki temu mogłam pójść dalej, co nie wszystkim dane jest zrobić" - wspomniała nominowana do Oscara aktorka.

Kendrick nie chciała zdradzić, kim była osoba, która ją skrzywdziła. To, co z nią przeżyła, aktorka nazywa jednak "najtrudniejszym okresem w całym swoim życiu". "Moje ciało wciąż uważa, że to wszystko było moją winą. Z tego powodu dochodzenie do siebie jest prawdziwym wyzwaniem, nawet jeśli wiem, że nie byłam wariatką i nie zmyślałam tych wszystkich rzeczy" - zakończyła swoje wyznanie Kendrick.

Niebawem Anna Kendrick zadebiutuje jako reżyserka - nakręci thriller kryminalny "The Dating Game". Scenariusz tego filmu został oparty na motywach prawdziwej historii Cheryl Bradshaw, uczestniczki telewizyjnego programu randkowego, która wybrała w nim mężczyznę o nazwisku Rodney Alcala. Jak się później okazało, był on seryjnym mordercą.

Anna Kendrick: Dla kobiet i mężczyzn 1 / 10 Dyrektorzy castingów zgodnie podkreślają, iż siła Anny Kendrick (163 cm wzrostu) leży w tym, że - co niezwykle rzadkie - wzbudza ona sympatię zarówno widzów płci męskiej, jak i żeńskiej. Kobietom podoba się jej poczucie humoru, intelekt i pewność siebie. Mężczyźni z kolei postrzegają ją jako dziewczynę idealną: ładną, ale nie niedostępną; inteligentną, ale w pewnych okolicznościach zdolną wychylić do dna szklankę whiskey. Z okazji 30. urodzin aktorki przypominamy jej najważniejsze ekranowe wcielenia. Źródło: materiały prasowe Autor: Elle udostępnij

