Joelle Rich na co dzień pracuje w międzynarodowej firmie konsultingowej Schillings, która współpracuje m.in. z Meghan Markle i księciem Harrym.

Kobieta była obecna w sądzie podczas procesu o zniesławienie, jaki Depp wytoczył w 2020 roku tabloidowi "The Sun". Wspomniana sprawa zakończyła się fiaskiem, ale zaowocowała poważnym uczuciem. "Rich nie miała żadnych obowiązków zawodowych związanych z procesem, jednak była obecna na sali sądowej, aby okazać gwiazdorowi "Piratów z Karaibów" wsparcie. Sprawa miała dla niej znaczenie osobiste" - czytamy na stronie "Daily Mail".

Reklama

"Chemia między nimi wychodzi poza skalę. (...) To, co łączy tę dwójkę, jest bardzo poważne" - "Us Weekly" cytuje słowa osoby z otoczenia zakochanych.

Kiedy zaczęła spotykać się z Deppem, Rich była w związku małżeńskim. Obecnie kobieta jest jednak w trakcie finalizacji rozwodu.

Johnny Depp miał romans z Camille Vasquez?

Podczas "procesu stulecia" media sugerowały, że Johnny Depp ma romans z reprezentującą go Camille Vasquez . Kobieta uznała te plotki za "seksistowskie" i "rozczarowujące". "Umawianie się z klientami jest zwyczajnie nieetyczne" - podkreśliła.

W czerwcowym wywiadzie udzielonym "People", Vasquez podkreśliła, że sensacyjne doniesienia tabloidów nie mają nic wspólnego z prawdą.



"Wydaje mi się, że to doszukiwanie się drugiego dna w sytuacji, gdy kobieta po prostu wykonuje swoją pracę. To doprawdy rozczarowujące, że tak wiele mediów podchwyciło te plotki sugerując, że interakcje z Johnnym, moim przyjacielem, którego reprezentuję od ponad czterech lat, są nieprofesjonalne. Bardzo zależy mi na moich klientach i to oczywiste, że zbliżyliśmy się do siebie. Ale mam tu na myśli cały nasz zespół. Zarzuty o romans uważam za wyjątkowo niefortunne i seksistowskie. Niestety, nie mogę powiedzieć, że byłam tym bardzo zaskoczona" - wyjaśniła Vasquez.

Publiczne okazywanie sympatii Deppowi tłumaczyła współczuciem oraz naturalną ekspresyjnością wynikającą z... pochodzenia.



"Po pierwsze ten człowiek walczył o życie. Gdy tam siedziałam i słuchałam tych potwornych zarzutów, chciałam jakoś go pocieszyć, trzymając za rękę i mówiąc, że będziemy zaciekle o niego walczyć. Poza tym jestem z pochodzenia Kolumbijką i Kubanką. Cóż mogę powiedzieć? Przytulam wszystkich, taką mam naturę i nie wstydzę się tego" - skwitowała prawniczka.

W przeszłości Johnny Depp związany był m.in. z Winoną Ryder , Kate Moss i Vanessą Paradis .

Dziwny jest ten Johnny Depp 1 / 11 Z okazji 55. urodzin Johnny'ego Deppa, przypadających na 11 czerwca 2018 roku, przypominamy listę najdziwniejszych aktorskich kreacji aktora, sporządzoną przez redaktorów miesięcznika "Empire". Źródło: AFP udostępnij

Czytaj więcej:

Marcin Dorociński w "Mission: Impossible"? Polski aktor przerwał milczenie

Seksbomba? Polska aktorka nie unika rozbieranych scen