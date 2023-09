Steven Spielberg i Kate Capshaw pomagają strajkującym. Wpłacili milion dolarów

Strajk scenarzystów i aktorów sparaliżował Hollywood

2 maja rozpoczął się zakrojony na szeroką skalę protest twórców zrzeszonych w Gildii Amerykańskich Scenarzystów. 13 lipca do strajku dołączyli aktorzy. Wspólnie domagają się podniesienia wynagrodzeń, większego udziału w zyskach platform streamingowych oraz ograniczenia wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie powstawania filmów i seriali.

Warto mieć na uwadze, że do SAG-AFTRA należy 160 tys. aktorów. Gwiazdy, które za rolę otrzymują po kilka lub kilkanaście milionów dolarów, stanowią niewielki procent członów organizacji. Niedawno Jessica Chastain w poście na Twitterze uświadamiała odbiorców, że aż 87 proc. należących do związku aktorów zarabia mniej niż 26 tys. dolarów rocznie. Oznacza to, że nie kwalifikują się do ubezpieczenia zdrowotnego.



Gwiazdy wspierają finansowo strajkujących aktorów. Milionowe darowizny

Zdjęcie Dwayne Johnson / Anthony Harvey / AFP

W obliczu strajku wstrzymano realizację wielu produkcji, co spowodowało, że wiele osób zostało bez środków do życia. Wesprzeć pikietujących postanowił niedawno Dwayne Johnson . "The Rock" przekazał hojną darowiznę na rzecz Programu Nadzwyczajnej Pomocy Finansowej fundacji SAG-AFTRA Foundation. Jego misją jest pomaganie aktorom, którzy "znajdują się w pilnej potrzebie finansowej z powodu nieoczekiwanego kryzysu życiowego, takiego jak wypadek, problemy zdrowotne, utrata mieszkania z powodu eksmisji czy utrata pracy z powodu strajku lub zamknięcia produkcji". Darowizna jednego z najlepiej zarabiających aktorów w Hollywood opiewa na "siedmiocyfrową kwotę", a więc wynosi co najmniej milion dolarów.

Jak ujawnił właśnie prezes wspomnianej fundacji Courtney B. Vance , w ślad za Johnsonem poszło wiele innych gwiazd kina o zasobnym portfelu. Milionowe darowizny przekazali jak dotąd George i Amal Clooneyowie, Luciana Barroso i Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness, Nicole Kidman, Jennifer Lopez i Ben Affleck, Ryan Reynolds i Blake Lively, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep oraz Oprah Winfrey.



Swoją cegiełkę dodali również Steven Spielberg i Kate Capshaw. Od maja para przekazała 1,5 miliona dolarów na wsparcie scenarzystów i aktorów.