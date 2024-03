Oscary 2024: Najlepszy film

Najwięcej szans na oscarowe statuetki ma w tym roku "Oppenheimer" . Dramat biograficzny Christophera Nolana uzyskał aż trzynaście nominacji. Produkcja jest zdecydowanym faworytem w kategorii: najlepszy film. Zdobyła już takie nagrody, jak: Złoty Glob, BAFTA, Critics' Choice, Satelitę, a także statuetkę Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych dla filmu roku oraz Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych dla najlepszego filmowego zespołu aktorskiego. Wydaje się przesądzone, że ten przebogaty dorobek wzbogaci się w nocy z 10 na 11 marca o najważniejszego Oscara.

Najpoważniejszym konkurentem "Oppenheimera" wydają się "Biedne istoty" . Dzieło greckiego reżysera Yorgosa Lanthimosa ma jedenaście oscarowych nominacji. Zdobyło Złotego Globa w kategorii: najlepsza komedia lub musical, a także triumfowało na zeszłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Dziesięć szans na statuetki Akademii Filmowej ma "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese . Oparta na motywach książki Davida Granna produkcja prawdopodobnie okaże się jednak jednym z większych przegranych wieczoru. Tak jak miało to miejsce podczas rozdania nagród BAFTA, gdzie żadnej z dziewięciu szans nie przekuła na statuetkę, czy Złotych Globów - wówczas udało się zatriumfować tylko w jednej z siedmiu nominacji.

W siedmiu kategoriach doceniono "Barbie" Grety Gerwig , która ma jednak ogółem osiem nominacji - doceniono aż dwie piosenki z filmu. Jedna z nich jest faworytem do Oscara - mowa o "What Was I Made For?"Billie Eilish (chociaż ja trzymam kciuki za "I'm Just Ken" w wykonaniu Ryana Goslinga) - więc twórcy na pewno nie zakończą wieczoru z pustymi rękami. Tym bardziej, że "Barbie" ma duże szanse na zwycięstwo także w kilku kategoriach "technicznych".



Siedem nominacji ma najbardziej stereotypowy oscarowy film tegorocznego rozdania, czyli "Maestro" Bradleya Coopera . Pomimo tego jestem niemal pewny, że produkcja Netfliksa zostanie doceniona maksymalnie w jednej z nich (największe szanse ma za charakteryzację i fryzury).



O pięć Oscarów walczą aż cztery filmy. Dwa z nich to niezależne amerykańskie produkcje: "Przesilenie zimowe" Alexandra Payne'a i "Amerykańska fikcja" Corda Jeffersona . Ten pierwszy ma w zasadzie w kieszeni statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej, z kolei ten drugi może powalczyć o triumf za scenariusz adaptowany. W pozostałych kategoriach raczej są bez szans.

Po pięć nominacji zgromadziły również dwa europejskie tytuły w stawce. Nakręcona w całości w Polsce, ale reprezentująca Wielką Brytanię, "Strefa interesów" Jonathana Glazera jest najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa w kategorii: najlepszy film międzynarodowy. Z kolei francuska "Anatomia upadku" ma duże szanse na triumf za scenariusz oryginalny. Szanse na wygranie kategorii film międzynarodowy zabrała jej... rodzima komisja oscarowa, która zamiast produkcji Justine Triet wolała zgłosić melodramat "Bulion i inne namiętności". Zapewne jej członkowie plują sobie teraz w brodę, bo obraz Anh Hung Trana nie otrzymał nawet nominacji.

Ostatnim filmem, który rywalizuje w najważniejszej oscarowej kategorii, jest kameralne "Poprzednie życie" . Zdecydowanie większe szanse na statuetkę ma jednak za scenariusz oryginalny. To jedyne nominacje dla obrazu Celine Song .

Oscary 2024: Najlepszy reżyser i scenariusze

Christopher Nolan może zacierać ręce. Ośmiokrotnie nominowany do Oscara twórca w końcu odbierze debiutanckie statuetki. Pierwszą za najlepszy film wespół z pozostałymi producentami "Oppenheimera": życiową partnerką Emmą Thomas oraz Charlesem Rovenem. Drugą za najlepszą reżyserię, gdzie uchodzi za absolutnego faworyta. Ma już na koncie Złoty Glob, nagrodę BAFTA oraz, co być może najważniejsze, Nagrodę Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych.



Triumf 53-letniego Brytyjczyka będą musieli uznać pozostali nominowani twórcy: Martin Scorsese, Alexander Payne, Jonathan Glazer i Justine Triet. Ta ostatnio niejako zajęła miejsce Grety Gerwig. Pominięcie reżyserki "Barbie" było jedną z największych niespodzianek nominacji.

O wiele bardziej zacięta rywalizacja czeka nas w wyścigu o Oscary za najlepsze scenariusze. I choć wydaje się, że powinny tu zatriumfować te najbardziej znane produkcje, to statuetki najprawdopodobniej trafią do tak zwanych "czarnych koni". Najlepszym scenariuszem oryginalnym zostanie uznana zapewne francuska "Anatomia upadku", pokonując niezależne amerykańskie produkcje: "Poprzednie życie" i "Przesilenie zimowe".

Z kolei Oscar za scenariusz adaptowany może paść łupem Corda Jeffersona, autora "Amerykańskiej fikcji". Reżyser otrzymał już za niego nagrodę BAFTA. Byłby to nie lada wyczyn, bo w pokonanym polu zostawiłby tym samym najpoważniejszych tegorocznych oscarowych graczy: "Oppenheimera", "Biedne istoty" oraz "Barbie".

Oscary 2024: Najlepsi aktorzy

Oscary za najlepsze role męskie trafią zapewne do gwiazd filmu "Oppenheimer" - Cilliana Murphy'ego i Roberta Downeya Jr. Obaj otrzymali już za swoje role Złote Globy, nagrody BAFTA i statuetki Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych. Najpoważniejszym rywalem Murphy'ego jawi się Paul Giamatti, nagrodzony za kreację akademickiego profesora w "Przesileniu zimowym" Złotym Globem dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. Bez szans wydają się Bradley Cooper ('Maestro"), Jeffrey Wright ("Amerykańska fikcja") oraz Colman Domingo ("Rustin").

Z kolei Downey Jr. nie ma w zasadzie żadnej konkurencji. Kibicuję Ryanowi Goslingowi za rolę Kena w "Barbie", ale zdaję sobie sprawę, że podobnie jak Robert De Niro ("Czas krwawego księżyca"), Mark Ruffalo ("Biedne istoty") oraz Sterling K. Brown ("Amerykańska fikcja") w rywalizacji z Downeyem będzie musiał obejść się smakiem.

Podobnie wygląda sytuacja w żeńskim odpowiedniku tej kategorii. Tu na pewno zatriumfuje Da'Vine Joy Randolph, czyli koleżanka Giamattiego z planu "Przesilenia zimowego". Kreacja szefowej kuchni w akademiku, a zarazem matki cierpiącej po stracie syna, przyniosła 37-latce wszystkie możliwe statuetki w sezonie nagród ze Złotym Globem i nagrodą BAFTA na czele. Jej rywalki: Jodie Foster ("Nyad"), Emily Blunt ("Oppenheimer"), Danielle Brooks ("Kolor purpury") oraz America Ferrera ("Barbie") pojawią się na gali ze świadomością, że ich szanse ze znikome.



O wiele bardziej zacięta jest rywalizacja w wyścigu o Oscara za kobiecą rolę pierwszoplanową. Faworytką jawi się Emma Stone za występ w "Biednych istotach". 35-latka za kreację Belli została nagrodzona Złotym Globem, nagrodą BAFTA i Critics' Choice. Jeśli zwycięży będzie to jej drugi Oscar po statuetce za "La La Land". Największą rywalką Stone jest Lily Gladstone. Rola Mollie w "Czasie krwawego księżyca" przyniosła jej już Złotego Globa, Satelitę i, co najważniejsze, nagrodę Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych. Nieco większe szanse specjaliści przyznają Stone, ale triumf gwiazdy filmu Martina Scorsese też nie będzie dla nikogo wielkim zaskoczeniem. Bez szans wydają się: Carey Mulligan ("Maestro"), Anette Bening ("Nyad") i Sandra Hüller ("Anatomia upadku").



Oscary 2024: Faworyci pozostałych kategorii

Jeśli chodzi o pozostałe kategorie, w których nagradza się pełnometrażowe filmy, to nie powinno być w nich zaskoczeń. Najlepszym dokumentem zostanie zapewne wstrząsająca ukraińska produkcja "20 dni w Mariupolu" Mścisława Czernowa. Pozostałym nominowanym produkcjom - "Cztery córki", "Bobi Wine. Prezydent z getta", "La memoria infinita" i "To Kill A Tiger" - przyznaje się o wiele mniejsze szanse.

Oscara dla najlepszej animacji zdobędą zapewne twórcy spektakularnego filmu "Spider-Man: Poprzez uniwersum". Swoich zwolenników mają również pozostałe nominowane produkcje, przede wszystkim "Chłopiec i czapla" Hayao Miyazakiego czy "Pies i Robot" Palbo Bergera (ja kibicuję Netfliksowej "Nimonie"), ale wydaje się, że są bez szans w starciu z technicznym mistrzostwem produkcji Joaquima Dos Santosa i Kempa Powersa.

Z kolei najlepszym filmem międzynarodowym członkowie Akademii wybiorą najpewniej wspomnianą "Strefę interesów". Film Jonathana Glazera, koprodukcja amerykańsko-brytyjsko-polska, której jedną z producentek jest Ewa Puszczyńska, w pokonanym polu pozostawi: włoskiego "Ja, kapitan" Matteo Garrone, niemiecki "Pokój nauczycielski" Ilkera Çataka, hiszpańskie "Śnieżne bractwo" J.A. Bayony oraz japońskie "Perfect Days" Wima Wendersa.

96. gala wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 10 na 11 marca. Ceremonię po raz czwarty w karierze poprowadzi Jimmy Kimmel. Był gospodarzem gali również w 2017, 2018 i 2023 roku. Transmisja telewizyjna od północy na antenie Canal+. Oscarowa noc "na żywo" również na stronach Interii!



Oscary 2024 - nominacje:

Najlepszy film

"Amerykańska fikcja"

"Anatomia upadku"

"Barbie"

"Biedne istoty"

"Czas krwawego księżyca″

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Poprzednie życie"

"Przesilenie zimowe"

"Strefa interesów"

Najlepszy reżyser

Jonathan Glazer - "Strefa interesów"

Yorgos Lanthimos - "Biedne istoty"

Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Martin Scorsese - "Czas krwawego księżyca"

Justine Triet - "Anatomia upadku"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Annette Bening - "Nyad"

Lily Gladstone - "Czas krwawego księżyca"

Sandra Hüller - "Anatomia upadku"

Carey Mulligan - "Maestro"

Emma Stone - "Biedne istoty"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Bradley Cooper - "Maestro"

Colman Domingo - "Rustin"

Paul Giamatti - "Przesilenie zimowe"

Cillian Murphy - "Oppenheimer"

Jeffrey Wright - "Amerykańska fikcja"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Emily Blunt - "Oppenheimer"

Danielle Brooks - "Kolor purpury"

America Ferrera - "Barbie"

Jodie Foster - "Nyad"

Da’Vine Joy Randolph - "Przesilenie zimowe"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Sterling K. Brown - "Amerykańska fikcja"

Robert De Niro - "Czas krwawego księżyca"

Robert Downey, Jr. - "Oppenheimer"

Ryan Gosling - "Barbie"

Mark Ruffalo - "Biedne istoty"

Najlepszy scenariusz adaptowany

"Amerykańska fikcja" - Cord Jefferson

"Barbie" - Greta Gerwig i Noah Baumbach

"Biedne istoty" - Tony McNamara

"Oppenheimer" - Christopher Nolan

"Strefa interesów" - Jonathan Glazer

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Anatomia upadku" - Justine Triet i Arthur Harari

"Maestro" - Bradley Cooper i Josh Singer

"Obsesja" - Samy Burch i Alex Mechanik

"Przesilenie zimowe" - David Hemingson

"Poprzednie życie" - Celine Song

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Ja kapitan" (Włochy)

"Perfect Days" (Japonia)

"Śnieżne bractwo" (Hiszpania)

"Pokój nauczycielski" (Niemcy)

"Strefa interesów" (Wielka Brytania)

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

"Chłopiec i czapla"

"Między nami żywiołami"

"Nimona"

"Pies i Robot"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

"20 dni w Mariupolu"

"Bobi Wine: Prezydent z getta"

"Cztery córki"

"La memoria infinita"

"To Kill a Tiger"

Najlepsza muzyka oryginalna

"Amerykańska fikcja"

"Biedne istoty"

"Czas krwawego księżyca"

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"

"Oppenheimer"

Najlepsza piosenka

"Barbie" ("What Was I Made For?")

"Barbie" ("I'm Just Ken")

"Czas krwawego księżyca" ("Wahzhazhe")

"Flamin' Hot" ("The Fire Inside")

"Jon Batiste: Amerykańska symfonia" ("It Never Went Away")

Najlepszy montaż

"Anatomia upadku"

"Biedne istoty"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Przesilenie zimowe"

Najlepsze zdjęcia

"Czas krwawego księżyca"

"Biedne istoty"

"Hrabia"

"Maestro"

"Oppenheimer"

Najlepsze kostiumy

"Barbie"

"Biedne istoty"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Napoleon"

Najlepsza scenografia

"Barbie"

"Biedne istoty"

"Czas krwawego księżyca"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

Najlepsze efekty specjalne

"Godzilla Minus One"

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

"Napoleon"

"Strażnicy Galaktyki 3"

"Twórca"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury

"Biedne istoty"

"Golda"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Śnieżne bractwo"

Najlepszy dźwięk

"Maestro"

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1"

"Oppenheimer"

"Strefa interesów"

"Twórca"

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

"Później"

"Invincible"

"Ridder Lykke"

"Red, White and Blue"

"Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

"List do świni"

"Ninety-Five Senses"

"Our Uniform"

"Pachyderme"

"WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"Ostatni warsztat"

"Nǎi Nai & Wài Pó"