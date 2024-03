Oscary 2024: Kto zdobył najważniejsze wyróżnienia?

"Oppenheimer" Christophera Nolana okazał się największym zwycięzcą 96. gali rozdania Oscarów. Produkcja otrzymała aż siedem statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię i dwie role męskie: pierwszoplanową (Cillian Murphy) oraz drugoplanową (Robert Downey Jr.). Ponadto wyróżniono muzykę, zdjęcia i montaż w filmie.

Najlepszą aktorką uznano gwiazdę "Biednych istot" Emmę Stone. Obraz Yorgosa Lanthomosa zdobył też Oscary za kostiumy, scenografię oraz charakteryzację i fryzury. Dwie nagrody - w tym za film międzynarodowy - otrzymała polska koprodukcja "Strefa interesów".

Oscary 2024: John Cena skradł show

Zdjęcie John Cena / Frank Micelotta/Disney / Getty Images

Przed przyznaniem Oscara w kategorii kostiumy, Jimmy Kimmel przypomniał incydent z 1974 roku, gdy fotograf Robert Opel wtargnął nago na scenę. "Czy wyobrażacie sobie, żeby dziś ktoś przebiegł nago przez scenę?" - zapytał. Po chwili zza scenografii wysunęła się głowa Johna Ceny, który speszony powiedział: "Nie zrobię tego! Zmieniłem zdanie!".

Prowadzący galę poprosił go jednak, by zaprezentował nominowanych. Gdy Cena nieśmiało wyszedł ze swojego ukrycia, okazało się, że nie ma na sobie ubrania. Do zasłonięcia newralgicznych części ciała miał jedynie kopertę. Obecne na widowni sławy nie mogły uwierzyć w to, co widzą. Część śmiała się nerwowo, inni zakrywali twarz rękami. Na szczęście, Cena został "uratowany" i gdy odczytywał nominowanych, Kimmel założył na niego kurtynę.