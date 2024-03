Da'Vine Joy Randolph: Kariera

Da'Vine Joy Randolph urodziła się 21 maja 1986 roku w Filadelfii. Może pochwalić się imponującym wykształceniem. Początkowo postanowiła rozwijać karierę muzyczną, więc zaczęła uczęszczać na lekcje śpiewu. Inspirowały ją takie wokalistki jak Maria Callas czy Leontyne Price. Odkryła miłość do opery. Poszła na Temple University, aby rozwijać swoje umiejętności w zakresie klasycznego wykonania wokalnego i operze. Na pierwszym roku studiów skupiała się również na musicalu. Po ukończeniu uniwersytetu w Filadelfii dostała się na Yale School of Drama. W 2011 roku ukończyła prestiżową szkołę z tytułem magistra.

Reklama

Po studiach Randolph wzięła sprawy w swoje ręce. Zatrudniła agenta i przeprowadziła się do Los Angeles, by spełnić wielkie marzenia o występach na scenie i nie tylko. Brała udział w przesłuchaniach do seriali telewizyjnych, lecz kluczowym wydarzeniem w jej karierze był występ na deskach teatru. Da'Vine Joy Randolph otrzymała rolę Ody Mae Brown w wystawianym na Broadwayu w 2012 roku spektaklu "Ghost the Musical", który powstał na podstawie filmu z 1990 roku z Patrickiem Swayzem i Demi Moore w rolach głównych.

"Szukali kogoś w wieku 40 lub 45 lat, więc na papierze wszystko krzyczało: nie, nie i nie" – powiedziała w rozmowie z Broadway Buzz. Marzenie się spełniło, otrzymała rolę w spektaklu, a za występ została nominowana do nagrody Tony dla najlepszej aktorki drugoplanowej w musicalu.

Da'Vine Joy Randolph: "Idol", "Rustin" i "Przesilenie zimowe"

Ostatnie dwa lata to zdecydowanie czas Da'Viny Joy Randolph. Choć początek jej kariery filmowej i serialowej nie był usłany różami, aktorkę od jakiegoś czasu można regularnie podziwiać w najpopularniejszych produkcjach. W 2019 roku wystąpiła w nominowanym do Złotych Globów "Nazywam się Dolemite". Trzy lata później można ją było dostrzec w widowiskowym "Zaginionym mieście". Prawdziwym przełomem stał się rok 2023.

Da'Vine Joy Randolph wystąpiła w kontrowersyjnym serialu HBO - "Idol". Jako Destiny pojawiła się we wszystkich odcinkach głośnej produkcji, obnażającej tajemnice Hollywood. To nie jedyna serialowa rola aktorki. Spostrzegawczy widzowie z pewnością zauważyli Randolph w popularnej produkcji Disney+ - "Zbrodnie po sąsiedzku", gdzie wcieliła się w postać detektywki Williams.

37-letnia aktorka wystąpiła w aż dwóch filmach, które są nominowane do Oscara: " Przesilenie zimowe " i "Rustin". Co więcej - Randolph została wyróżniona nominacją za rolę w pierwszym z wymienionych tytułów w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Przesilenie zimowe" [trailer] materiały prasowe

"Przesilenie zimowe": Nowy świąteczny klasyk?

O czym jest "Przesilenie zimowe" w reżyserii Alexandra Payne'a? Zbliżają się święta Bożego Narodzenia w 1970 roku i Paul (Paul Giamatti), nie mając rodziny, nigdzie nie wyjeżdża. Nauczyciel zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Po kilku dniach zostaje tylko jeden uczeń - sprawiający kłopoty 15-latek o imieniu Angus (Dominic Sessa), któremu grozi wydalenie za fatalne zachowanie. Do Paula i Angusa dołącza kucharka Mary (Da'Vine Joy Randolph), której syn niedawno zginął w Wietnamie.

Tych troje bardzo różnych rozbitków tworzy nieprawdopodobną świąteczną rodzinę, która dzieli się komicznymi perypetiami podczas dwóch bardzo śnieżnych tygodni w Nowej Anglii. Prawdziwą podróżą okaże się to, jak pomagają sobie nawzajem zrozumieć, że nie są przywiązani do swojej przeszłości - mogą wybrać własną przyszłość - czytamy w oficjalnym opisie.

Da'Vine Joy Randolph nie ogląda swoich występów na ekranie, ponieważ, jak twierdzi, ufa umiejętnościom aktorskim, które składają się na proces tworzenia postaci. Zdradziła w rozmowie z The New York Times, że wyjątkowo musiała zobaczyć "Przesilenie zimowe". Przez cały seans czuła się "bardzo nieswojo". "Przez resztę dnia milczałam, czułam się taka naga" – wyznała.

Za rolę w filmie Alexandra Payne'a do tej pory została nagrodzona Złotym Globem, BAFTA, AACTA, podczas gali Satelity, Critics' Choice, Film Independent, przez Amerykańską Gildię Aktorów Filmowych, Amerykańskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych oraz Bostońskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych.

Film "Przesilenie zimowe" otrzymał pięć nominacji do Oscara: najlepszy film, aktor pierwszoplanowy (Paul Giamatti), aktorka drugoplanowa (Da'Vine Joy Randolph), scenariusz oryginalny oraz montaż. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się już 10 marca.

Zdjęcie Da'Vine Joy Randolph / Frazer Harrison / Getty Images