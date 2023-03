"Wulkan miłości" przybliża ognisty związek Krafftów, którzy za swoją miłość do wulkanów zapłacili najwyższą cenę - oboje zginęli podczas obserwacji erupcji jednego z nich. W filmie znalazły się oszałamiające nagrania eksplozji wulkanów, za którymi podążali w najodleglejsze zakątki świata.

"Wulkan miłości" walczy o Oscara

Dzieło wyreżyserowane przez Dosę jest jednym z faworytów do Oscara dla najlepszego filmu dokumentalnego. Jest o nim głośno od czasu premiery na festiwalu w Sundance, gdzie zdobył nagrodę dla najlepszego amerykańskiego filmu dokumentalnego. Na jego koncie są też inne nagrody i nominacje, m.in. do nagrody BAFTA. Te ostatnie zostały już rozdane i tam "Wulkan miłości" musiał uznać wyższość filmu "Nawalny" , który też jest nominowany do Oscara. Grupę pięciu nominowanych do Oscara dokumentów uzupełniają "Całe to piękno i krew", "Dom z drzazg" i "Wszystko, co żyje".

Po premierze w Sundance film "Wulkan miłości" został zakupiony przez National Geographic. W Polsce można go oglądać na platformie Disney+.