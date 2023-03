"W tej branży mamy ten rzadki luksus robienia tego, co kochamy. Czasami możemy to robić z ludźmi, których kochamy" - powiedział 69-etni aktor, zapowiadając sekcję In Memoriam, w której przypomniano zmarłych w ostatnim roku ludzi kina.

John Travolta zapowiada sekcję In Memoriam

"Wspominamy dziś tych, którzy poświęcili swoje życie temu zawodowi - zarówno przed, jak i za kamerą. Każdy z nich pozostawił po sobie wyjątkowy i niezatarty ślad. (...) Wzruszali nas, rozśmieszali i stawali się drogimi przyjaciółmi, którym na zawsze pozostaniemy beznadziejnie oddani" - zakończył wyraźnie wzruszony Travolta .

