Oscary 2023: Angela Bassett wielką przegraną! Aktorka nie kryła rozczarowania

Oscary 2023

95. gala wręczenia Oscarów przeszła już do historii. Niektórzy z pewnością będą ją jeszcze jednak długo rozpamiętywać. Do grona tych osób zalicza się Angela Bassett - gwiazda drugiej części filmu "Czarna Pantera". Aktorka, nominowana w tym roku do statuetki za najlepszą rolę drugoplanową, nie kryła wielkiego rozczarowania, kiedy okazało się, że to Jamie Lee Curtis została laureatką.

Zdjęcie Angela Bassett / Leon Bennett / Getty Images