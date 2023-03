Nagrodzone i nominowane do Oscara filmy w Polsat Box Go

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych.

W serwisie Polsat Box Go obejrzeć można wiele filmów, który w poprzednich latach nominowane były do Oscara. Sprawdź, jakie tytuły znalazły dostępne są w Polsat Box Go !

Zdjęcie Jakie oscarowe hity możemy obejrzeć w Polsat Box Go? / materiały prasowe

"Birdman" (2014)

"Birdman" Alejandro Gonzáleza Inárritu to czarna komedia o aktorze Rigganie Thomsonie znanym z roli superbohatera (Michael Keaton), który stawia czoło wyzwaniu, jakim jest wystawienie sztuki na Broadwayu. Podczas przygotowań do premiery toczy walkę ze swoim ego i robi, co w jego mocy, by uratować karierę, rodzinę i siebie.



Reklama

"Film o Rigganie jest filmem o każdym z nas. Lubię snuć historie o bohaterach, którzy mają wady i problemy, bo z takimi postaciami możemy się identyfikować. Riggan całe życie mylił miłość z podziwem. Kiedy wreszcie zrozumiał, że to drugie jest nieważne, desperacko zapragnął bliskości i uświadomił sobie, jak trudno kochać siebie i innych" - wyjaśniał meksykański reżyser.

"Birdman" zdobył trzy Oscary (za film, reżyserię, scenariusz oryginalny), ale Keaton - według wielu niesłusznie - musiał uznać wyższość Eddiego Redmayne'a. Najważniejsze, że produkcja Iñárritu przywróciła go na dobre kinu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Birdman" [trailer]

Zobacz film "Birdman" w Polsat Box Go!

"Pianista" (2002)

"Pianista" Romana Polańskiego to historia polskiego kompozytora i pianisty żydowskiego pochodzenia, Władysława Szpilmana (w tej roli Adrien Brody). Szpilman trafił w czasie wojny do warszawskiego getta, gdzie pracował m.in. jako pianista w kawiarni Sztuka. Cudem uniknął deportacji z getta do obozu zagłady, los ten nie ominął jednak jego najbliższych. Ostatecznie Szpilman wydostał się z getta i po powstaniu warszawskim ukrywał się w ruinach wyludnionego miasta. Z pomocą przyszedł mu m.in. zauroczony jego talentem muzycznym niemiecki oficer, kapitan Wilm Hosenfeld.

"Pianista" Romana Polańskiego otrzymał Złotą Palmę na festiwalu w Cannes, następnie kontynuował sukcesy na międzynarodowej arenie. W 2003 roku zdobył trzy Oscary - statuetki amerykańskiej Akademii Filmowej powędrowały do rąk Adriana Brody'ego (najlepszy aktor), Romana Polańskiego (najlepszy reżyser) oraz Ronalda Harwooda (najlepszy scenariusz adaptowany). "Pianista" zdominował również nagrody francuskiego przemysłu filmowego, zdobywając aż 7 Cezarów. Obraz triumfował również na gali wręczenia Orłów - jego łupem padło aż 8 statuetek Polskich Nagród Filmowych.

Adrien Brody: Nos do Oscara 1 / 10 Adrien Brody, laureat Oscara za rolę Władysława Szpilmana w filmie "Pianista", kończy 45 lat. Brody - syn pochodzącej z Węgier fotograf Sylvii Plachy i Elliota Brody'ego, nauczyciela historii - to urodzony artysta sceniczny. Zaczynał jako kuglarz występujący na przyjęciach dla dzieci pod pseudonimem "Niesamowity Adrien". Jako trzynastolatek miał już na koncie występy w sztukach na off-Broadway. W wieku 15 lat zagrał swoją pierwszą główną rolę w telewizyjnym filmie "Home at Last" (1988). Jednocześnie uczęszczał do nowojorskiej LaGuardia High School, a następnie do American Academy of Dramatic Arts. Źródło: East News Autor: Everett Collection

Zobacz film "Pianista" w Polsat Box Go!

"Na rauszu" (2020)

Prowokacyjny film Thomasa Vinterberga "Na rauszu" - zdobywca Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego w 2021 roku - przedstawia historię grupy nauczycieli, którzy prowadzą lekcje pod wpływem alkoholu. W głównej roli wystąpił Mads Mikkelsen.

"Chcemy, by był to rodzaj hołdu dla alkoholu, ale oczywiste jest też, że ma to być obraz pełen niuansów. W naszym badaniu istoty działania alkoholu jest również świadomość, że ludzie umierają i pogrążają się przez nadmierne picie. Funkcjonowanie z alkoholem jednocześnie nas ożywia, ale też zabija" - tłumaczył Vinterberg,

Reżyser jest świadomy tego, że humorystyczne przedstawienie poważnego tematu, jakim jest nadużywanie alkoholu, może zostać różnie odebrane przez widownię. Zaznacza jednak, że jego film ma jednocześnie prowokować i bawić.

"Mam nadzieję, że skłoni również do głębszych przemyśleń, a także zachęci do dyskusji widzów żyjących w świecie, który z pozoru w coraz większym stopniu zdominowany jest przez purytańską retorykę, choć rzeczywistość wygląda tak, że ludzie piją naprawdę dużo alkoholu, i to już w młodym wieku" - zaznaczał Vinterberg i konkludował, że "Na rauszu" to "hołd dla życia".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na rauszu" [trailer] materiały prasowe

Zobacz film "Na rauszu" w Polsat Box Go!

"Zimna wojna" (2018)

Polsko-brytyjsko-francuska "Zimna wojna" w reżyserii Pawa Pawlikowskiego miała szansę na Oscara w trzech kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser oraz najlepsze zdjęcia (Łukasz Żal). We wszystkich zwyciężyła "Roma" meksykańskiego reżysera Alfonso Cuarona.



Na pytanie, czy zdjęcia Alfonso Cuarona okazały się lepsze w konkurencji z tymi autorstwa Łukasza Żala, reżyser odpowiedział: "Były inne. Trudno porównać gruszkę z pomarańczą. Po prostu bardziej się spodobały członkom Akademii (...). Nie mam z tym problemu".



"Alfonso Cuaron zrobił świetny film i wciąż jest moim kumplem" - podkreślił Pawlikowski. Komentując, dlaczego "Roma" nie otrzymała Oscara za najlepszy film, powiedział: "Tego nie wiem i wydaje mi się to dość tajemnicze. 'Roma' była tak naukowo ustawiona przez Netflix, żeby wszystko powygrywała. Może to był jakiś protest?".

"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego 1 / 21 Na początku sierpnia padł ostatni klaps na planie nowego filmu Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna". Tym razem twórcy nagrodzonej Oscarem "Idy" przeniosą nas do lat 50. i 60. XX wieku, stalinowskiej Polski i budzącej się do życia Europy. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Łukasz Bąk

"Czułem, że w tych nagrodach jest dużo logistyki, strategii korporacyjnej. Z jednej strony rolę odegrały reklamy, z drugiej - poprawność polityczna. Wszystko było przewidywalne" - stwierdził twórca.

Zobacz film "Zimna wojna" w Polsat Box Go!

"Wilk z Wall Street" (2013)

"Wilk z Wall Street" Martina Scorsese przedstawiał losy Jordana Belforta, maklera giełdowego, który przed ukończeniem trzydziestego roku życia został milionerem dzięki nielegalnym operacjom na giełdzie. Zanim został aresztowany, zasłynął z dzikich imprez i zamiłowania do narkotyków.

Obraz okazał się ogromnym sukcesem kasowym. Przy 100 milionach dolarów budżetu zarobił na całym świecie niemal 400 milionów. Mimo kontrowersji uzyskał także nominacje do najważniejszych nagród. Podczas 71. ceremonii rozdania Złotych Globów DiCaprio otrzymał wyróżnienie dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu.

"Wilk z Wall Street" 1 / 10 Leonardo DiCaprio w scenie z filmu "Wilk z Wall Street" Źródło: materiały dystrybutora

"Wilk z Wall Street" otrzymał także pięć nominacji do Oscara. Nie wygrał w ani jednej kategorii. Niektórzy myśleli, że będzie to triumf DiCaprio - były to czasy przed "Zjawą", gdzie aktor nie miał jeszcze swojej nagrody Akademii i fakt ten był szeroko komentowany - ale ostatecznie przegrał z kolegą z planu, McConaughey'em, którego wyróżniono za "Witaj w klubie". Bez Oscara skończył także nominowany za drugi plan Hill. On musiał zadowolić się nagrodą MTV za najlepszą rolę komediową.