Laureatka Oscara odwiedziła rodzinną Malezję w szczególnym czasie, w trakcie przypadającego na kwiecień Święta Zamiatania Grobów. To szczególny dzień, w trakcie którego całe rodziny udają się do miejsc pochówku najbliższych. Swoją wizytę w rodzinnym domu Michelle Yeoh udokumentowała na Instagramie, publikując dwie wzruszające fotografie. Na jednym ze zdjęć widzimy uradowaną mamę aktorki, która pozuje ze statuetką Oscara w dłoniach. Na drugiej fotografii widać dłoń trzymającą statuetkę Oscara przy grobie ojca Michelle Yeoh, który zmarł w 2014 roku.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

"Przywiozłam Pana O. do domu. Bez miłości, zaufania i wsparcia moich rodziców nie byłoby mnie w miejscu, w którym jestem dziś. Kocham was bardzo" - napisała w zamieszczonym na Instagramie komentarzu.

Michelle Yeoh przywiozła Oscara do Malezji

Odwiedzając rodzinne strony i zabierając ze sobą to cenne trofeum, Michelle Yeoh dotrzymała obietnicy, którą dała na scenie odbierając Oscara. Podczas wzruszającego przemówienia aktorka zwróciła się do młodych ludzi, zachęcając ich do tego, aby nie bali się śmiałych marzeń, bo te się spełniają. Kobietom przypomniała, aby te nie dały sobie wmówić, że ich czas już dawno minął. Na koniec aktorka zadedykowała statuetkę swojej mamie.

"Muszę zadedykować tę nagrodę mojej mamie, wszystkim mamom na świecie, ponieważ to one tak naprawdę są superbohaterkami. Moja ma 84 lata. Zabieram go do domu" - powiedziała ze sceny, wskazując na cenną statuetkę, którą trzymała w dłoni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michelle Yeoh z Oscarem za najlepszą rolę kobiecą AFP

"Wszystko wszędzie naraz": Michelle Yeoh wymiata!

Michelle Yeoh: Quentin Tarantino uratował moją karierę