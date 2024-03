Orły 2024: Oto najlepsi twórcy w Polsce! Nie obyło się bez niespodzianek!

W tym roku najwięcej nominacji do Polskich Nagród Filmowych - aż w 16 kategoriach! - otrzymał "Kos" Pawła Maślony. 13 nominacji przypadło filmom "Filip" Michała Kwiecińskiego i "Doppelganger. Sobowtór" Jana Holoubka. "Chłopi" mają szansę na osiem statuetek, natomiast "Zielona granica" otrzymała sześć nominacji. Jak to przełożyło się na statuetki?

Sześć Orłów zdobył "Kos", cztery - "Filip", dwa (w tym Publiczności) - "Chłopi", po jednym - "Doppelganger. Sobowtór" i "Zielona granica", ale za to film Agnieszki Holland zgarnął najważniejszego Orła w kategorii najlepszy film. Kto oglądał transmisję gali może być zaskoczony, wydawało się, że akurat w tej kategorii zwycięży albo "Kos" albo "Filip".

W pierwszoplanowych kategoriach aktorskich triumfowali Magdalena Cielecka ("Lęk") i Eryk Kulm Jr. ("Filip"). W drugoplanowych - Agnieszka Grochowska ("Kos") i Tomasz Schuchardt ("Doppelgänger. Sobowtór").

Podczas uroczystego wieczoru Specjalnego Orła - Nagrodę za Osiągnięcia Życia odebrała Agnieszka Holland.

- Orzeł dla "Zielonej granicy"? Moim zdaniem filmem roku jest "Kos", ale to artystycznie nierówny, choć ważny film Agnieszki Holland był najmocniejszym filmowym "protest songiem" w polskim kinie w ostatnich latach. To film, który mnie w równym stopniu do głębi poruszył i irytował. Cieszy mnie natomiast konsekwencja Holland w obronie ważnych dla siebie wartości - komentuje na "gorąco" werdykt Polskiej Akademii Filmowej krytyk Łukasz Adamski.

Kim są tegoroczni zwycięzcy? Sprawdźcie!

Oto lista laureatów Polskich Nagród Filmowych Orły 2024

Najlepszy film

"Zielona granica", reż. Agnieszka Holland



Najlepsza reżyseria

"Kos", reż. Paweł Maślona

Najlepsza główna rola kobieca

Magdalena Cielecka ("Lęk")

Najlepsza główna rola męska

Eryk Kulm Jr. ("Filip")

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca

Agnieszka Grochowska ("Kos")

Najlepsza drugoplanowa rola męska

Tomasz Schuchardt ("Doppelgänger. Sobowtór")



Najlepszy scenariusz

Michał A. Zieliński ("Kos")

Najlepsze zdjęcia

Michał Sobociński ("Filip")

Najlepsza muzyka

Łukasz L.U.C. Rostkowski ("Chłopi")



Najlepsze kostiumy

Dorota Roqueplo ("Kos")

Najlepsza charakteryzacja

Aneta Brzozowska ("Kos")

Najlepsza scenografia

Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński ("Filip")

Najlepszy montaż

Nikodem Chabior ("Filip")

Najlepszy dźwięk

Radosław Ochnio, Adam Szlenda, Filip Krzemień ("Kos")

Odkrycie roku

Grzegorz Dębowski ("Tyle co nic")



Najlepszy filmowy serial fabularny

"1670" (Netflix)



Najlepszy film dokumentalny

"Pianoforte" (reż. Jakub Piątek)

Najlepszy film europejski

"W trójkącie"

Nagroda publiczności

"Chłopi", reż.DK Welchman, Hugh Welchman