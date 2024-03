Gala wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2024 odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie.

Transmisję z ceremonii będzie można zobaczyć od godziny 19.40 w odkodowanym paśmie w Canal+ Premium.



"Kos" z 16 nominacjami do Orłów

Najwięcej nominacji do Polskich Nagród Filmowych - aż 16 - otrzymał "Kos" Pawła Maślony. 13 nominacji przypadło filmom "Doppelganger. Sobowtór" Jana Holoubka i "Filip" Michała Kwiecińskiego. "Chłopi" mają szansę na osiem statuetek, natomiast "Zielona granica" otrzymała sześć nominacji.



O statuetkę w kategorii najlepszy film powalczy pięć tytułów: "Zielona granica" Agnieszki Holland, "Chłopi" DK i Hugh Welchmanów, "Doppelganger. Sobowtór" Jana Holoubka, "Filip" Michała Kwiecińskiego i "Kos" Pawła Maślony.

W kategorii najlepsza reżyseria nominacje otrzymali: Jana Holoubek ("Doppleganger. Sobowtór"), Michał Kwieciński ("Filip"), Paweł Maślona ("Kos"), Grzegorz Dębowski ("Tyle co nic") i Agnieszka Holland ("Zielona granica").

Robert Więckiewicz z dwoma nominacjami do Orłów

Gwiazdy filmu "Lęk" - Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz rywalizować będą o Polska Nagrodę Filmową w kategorii najlepsza rola kobieca. Nominacje uzyskały także: Kamila Urzędowska ("Chłopi"), Lena Góra ("Imago") i Maja Ostaszewska ("Zielona granica").

Szansę na Orła w kategorii najlepsza rola męska mają: Jakub Gierszał ("Dopelganger. Sobowtór"), Eryk Kulm Jr. ("Filip"), Bartosz Bielenia ("Kos"), Tomasz Włosok ("Zielona granica") i Leszek Lichota ("Znachor").

W kategorii najlepsza drugoplanowa rola kobieca o Orła powalczą: Ewa Kasprzyk ("Chłopi"), Katarzyna Herman ("Dopelganger. Sobowtór"), Agnieszka Grochowska ("Kos") Sandra Drzymalska ("Filip") i Kinga Pres ("Święto ognia").

Kategoria najlepsza drugoplanowa rola męska została zdominowana przez gwiazdy filmu "Kos". O Orła powalczy trzech aktorów filmu Pawła Maślony: Robert Więckiewicz, Jacek Braciak i Piotr Pacek. Stawkę nominowanych uzupełniają: Tomasz Schuchardt ("Dopelganger. Sobowtór") i... Robert Więckiewicz za rolę w filmie "Filip".

Szansę na Orła w kategorii najlepsze zdjęcia mają: Bartłomiej Kaczmarek ("Dopelganger. Sobowtór"), Michał Sobociński ("Filip"), Piotr Sobociński jr ("Kos"), Paweł Edelman ("The Palace") i Tomasz Naumiuk ("Zielona granica").

Z kolei nominacje w kategorii najlepsza muzyka otrzymali: Łukasz L.U.C. Rostkowski ("Chłopi"), Jan Komar ("Doppelgänger. Sobowtór"), Zygmunt Konieczny ("Figurant"), Mikołaj Trzaska ("Kos") i Paweł Lucewicz ("Znachor").

Łukasz L.U.C. Rostkowski ma szansę na dwa Orły

O Orła w kategorii "odkrycie roku" rywalizować będą: Łukasz L.U.C. Rostkowski (autor muzyki do filmu "Chłopi"), Michał Zieliński (scenarzysta filmu "Kos"), Grzegorz Dębowski (reżyser i scenarzysta filmu "Tyle co nic"), Michał Kwieciński (reżyser filmu "Filip") i Kamila Urzędowska (gwiazda filmu "Chłopi").

Kategoria najlepszy filmowy serial fabularny została zdominowana przez produkcje Netfliksa. O statuetkę Orła powalczą cztery produkcje platformy streamingowej: 1670", "Absolutni debiutanci", "Infamia" i "Informacja zwrotna". Stawkę uzupełnia produkcja HBO "Warszawianka".



O tytuł najlepszego filmu dokumentalnego rywalizować będą: "Apolonia, Apolonia" Lei Glob, "Pianoforte" Jakuba Piątka, "Skąd dokąd" Macieja Hameli, "Twarze Agaty" Małgorzaty Kozery-Topińskiej i "Vika!" Agnieszki Zwiefki.

Agnieszka Holland z Orłem za osiągnięcia życia

Laureatką Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2024 za osiągnięcia życia została Agnieszka Holland.



Jak podkreślił prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński, Agnieszka Holland to reżyserka "nieustająca w pracy, robiąca filmy, które są awangardą kina". "Myślę tutaj o filmie 'Pokot', który dostał nagrodę w Berlinie. A coś, za co, wszyscy ją cenimy najbardziej - za to, że w trudnych czasach w Polsce reżyserka tak doświadczona i tak utytułowana wezwała swoich współpracowników - młodych, starych - wzięła kamerę i pobiegła robić film w lasach i na bagnach o granicy polsko-białoruskiej i o tym, co w dalszym ciągu dzieje się na tej granicy. To jest przykład takiego dokonania artystycznego, które powinno wszystkim nam świecić na zawsze. I dlatego - tak odczytuję ten werdykt - Agnieszka Holland dostała nagrodę za osiągnięcia życia" - zwrócił uwagę.



Orły: Polskie Oscary są przyznawane od 1999 roku

Polskie Nagrody Filmowe Orły są przyznawane od 1999 roku. Najlepsze filmy są wyłaniane dzięki głosom członków Polskiej Akademii Filmowej: wybitnych filmowców, przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych. Głosowanie jest dwuetapowe, korespondencyjne i tajne aż do ogłoszenia wyników.

Ubiegłoroczną galę wręczenia Polskich Nagród Filmowych zdominował "IO" Jerzego Skolimowskiego, otrzymując aż sześć statuetek Orła, w tym dla najlepszego filmu.



Orły 2024: Nominacje



Najlepszy film

"Zielona granica", reż. Agnieszka Holland

"Chłopi", reż.DK Welchman, Hugh Welchman

"Doppelgänger. Sobowtór", reż. Jan Holoubek

"Filip", reż. Michał Kwieciński

"Kos", reż. Paweł Maślona



Najlepsza reżyseria

"Doppelgänger. Sobowtór", reż. Jan Holoubek

"Filip", reż. Michał Kwieciński

"Kos", reż. Paweł Maślona

"Tyle co nic", reż. Grzegorz Dębowski

"Zielona granica", reż. Agnieszka Holland



Najlepsza główna rola kobieca

Kamila Urzędowska ("Chłopi")

Lena Góra ("Imago")

Magdalena Cielecka ("Lęk")

Marta Nieradkiewicz ("Lęk")

Maja Ostaszewska ("Zielona góra")

Najlepsza główna rola męska

Jakub Gierszał ("Doppelgänger. Sobowtór")

Eryk Kulm Jr. ("Filip")

Bartosz Bielenia ("Kos")

Tomasz Włosok ("Zielona granica")

Leszek Lichota ("Znachor")

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca

Ewa Kasprzyk ("Chłopi")

Katarzyna Herman ("Doppelgänger. Sobowtór")

Sandra Drzymalska ("Filip")

Kinga Preis ("Święto ognia")

Agnieszka Grochowska ("Kos")

Najlepsza drugoplanowa rola męska

Tomasz Schuchardt ("Doppelgänger. Sobowtór")

Robert Więckiewicz ("Filip")

Piotr Pacek ("Kos")

Robert Więckiewicz ("Kos")

Jacek Braciak ("Kos")

Najlepszy scenariusz

Andrzej Gołda ("Doppelgänger. Sobowtór")

Michał Kwieciński, Michał Matejkiewicz ("Filip")

Michał A. Zieliński ("Kos")

Grzegorz Dębowski ("Tyle, co nic")

Agnieszka Holland, Michał Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko ("Zielona granica")

Najlepsze zdjęcia



Bartłomiej Kaczmarek ("Dopelganger. Sobowtór")

Michał Sobociński ("Filip")

Piotr Sobociński jr ("Kos")

Paweł Edelman ("The Palace")

Tomasz Naumiuk ("Zielona granica")

Najlepsza muzyka



Łukasz L.U.C. Rostkowski ("Chłopi")

Jan Komar ("Doppelgänger. Sobowtór")

Zygmunt Konieczny ("Figurant")

Mikołaj Trzaska ("Kos")

Paweł Lucewicz ("Znachor")

Najlepsze kostiumy

Katarzyna Lewińska ("Chłopi")

Weronika Orlińska ("Doppelgänger. Sobowtór")

Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz ("Filip")

Dorota Roqueplo ("Kos")

Małgorzata Zacharska ("Znachor")

Najlepsza charakteryzacja

Karolina Kordas, Alina Janerka ("Akademia Pana Kleksa")

Mirela Zawiszewska, Justyna Osińska ("Doppelgänger. Sobowtór")

Agnieszka Jońca ("Figurant")

Dariusz Krysiak ("Filip", "Niebezpieczni dżentelmeni")

Aneta Brzozowska ("Kos")

Najlepsza scenografia

Marek Warszewski ("Doppelgänger. Sobowtór")

Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński ("Filip")

Anna Anosowicz ("Kos")

Joanna Macha ("Raport Pileckiego")

Joanna Macha ("Znachor")

Najlepszy montaż

Rafał Listopad ("Doppelgänger. Sobowtór")

Nikodem Chabior ("Filip")

Piotr Kmiecik ("Kos")

Milenia Fiedler ("Liczba doskonała")

Rafał Listopad ("Strzępy")

Najlepszy dźwięk

Michał Jankowski ("Chłopi")

Kacper Habiskak, Marcin Kasiński, Przemysław Kamieński ("Doppelgänger. Sobowtór")

Krzysztof Jastrząb ("Figurant")

"Kacper Habiskak, Marcin Kasiński, Mariusz Wysocki (Filip")

Radosław Ochnio, Adam Szlenda, Filip Krzemień ("Kos")

Leszek Freund ("Święto ognia")

Robert Czyżewicz ("Znachor")

Odkrycie roku

Łukasz L.U.C. Rostkowski ("Chłopi")

Michał A. Zieliński ("Kos")

Grzegorz Dębowski ("Tyle co nic")

Michał Kwieciński ("Filip")

Kamila Urzędowska ("Chłopi")

Najlepszy filmowy serial fabularny

"1670" (Netflix)



"Absolutni debiutanci" (Netflix)



"Infamia" (Netflix)



"Informacja zwrotna" (Netflix)



"Warszawianka" (HBO)

Najlepszy film dokumentalny



"Apolonia, Apolonia" (reż. Lea Glob)

"Pianoforte" (reż. Jakub Piątek)

"Skąd dokąd" (reż. Maciej Hamela)

"Twarze Agaty" (reż. Małgorzata Kozera-Topińskia)

"Vika!" (reż. Agnieszka Zwiefka)

Najlepszy film europejski

"20 tys. gatunków pszczół"

"Aftersun"

"Blisko"

"Cicha dziewczyna"

"W gorsecie"

"W trójkącie"