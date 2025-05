Polska aktorka kocha kino niezależne. To jej pierwszy raz

Mastercard OFF CAMERA to wydarzenie, które łączy miłośników niezależnego kina. Festiwal trwa od 25 kwietnia do 4 maja w Krakowie. 3 maja, w sobotę, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbędzie się Gala Zamknięcia, w czasie której poznamy laureatów we wszystkich konkursach.



W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA prezentowane jest to, co w rodzimej kinematografii ostatniego roku jest najciekawsze, najbardziej oryginalne i jednocześnie uniwersalne. W każdej edycji największego święta kina niezależnego w tej części Europy dziesięć fabuł walczy o Nagrodę Główną w wysokości 100 000 złotych. Zostanie ona przyznana przez międzynarodowe jury.

Aleksandra Hamkało i Katarzyna Zawadzka na festiwalu Mastercard OFF Camera

W piątkowym wydaniu programu "halo tu polsat" Maks Behr połączył się ze studiem prosto z Krakowa i przeprowadził rozmowę z Aleksandrą Hamkało oraz Katarzyną Zawadzką.

"Dla mnie to jest zawsze ogromne wzruszenie i sentyment móc być tutaj, przemierzać szlaki, które przemierzałam przez pięć lat, studiując w szkole teatralnej. Jestem zawsze bardzo szczęśliwa, że mogę tu być" - wyznała Zawadzka.

"Ja poniekąd też byłam w szkole teatralnej w Krakowie, bo mój tato studiował w Krakowie, a ja razem z nim mieszkałam w akademiku jako dziecko od pierwszego do trzeciego roku życia. Wspomnienia mam zapośredniczone przez pamięć rodziców. Oni mi opowiadali, jak mi kupowali landrynki w parku, ja tego nie pamiętam, ale wiem to od nich. Potem powędrowałam do Wrocławia, który jest oddziałem krakowskiej szkoły. Odkleiłam się od Krakowa i już nigdy tutaj nie mieszkałam więcej, ale bardzo jest tutaj wspaniale przyjeżdżać, bo jest to przepiękne miejsce" - dodała Hamkało.

W dalszej części rozmowy aktorka dodała, że na festiwalu Mastercard OFF Camera jest pierwszy raz, ale kino niezależne jest jej niezwykle bliskie.

"Jestem pierwszy raz na OFF Camerze. Jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem, ponieważ kino niezależne to jest my kind of vibe, chociaż od strony zawodowej więcej robię kina zależnego, ale od strony widzowskiej zdecydowanie jestem fanką kina niezależnego" - opowiadała.