W trakcie Gali Zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w dniu 3 maja 2025 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poznamy laureatów:

Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Andrzeja Wajdy:

"Brzydka siostra" (reż. Emilie Blichfeldt)

"Chlorophyll" (reż. Ivana Gloria)

"Dobra siostra" (reż. Sarah Miro Fischer)

"Gulizar" (reż. Belkıs Bayrak)

"My Fathers’ Daughter" (reż. Egil Pedersen)

"Pierce" (reż. Nelicia Low)

"Rabia" (reż. Mareike Engelhardt)

"Sister Midnight" (reż. Karan Kandhari)

"Smaragda – I Got Thick Skin and I Can’t Jump" (reż. Emilios Avraam)

"To nie mój film" (reż. Maria Zbąska)

Konkursu Polskich Filmów Fabularnych:

"Innego końca nie będzie" (reż. Monika Majorek)

"Kulej. Dwie strony medalu" (reż. Xawery Żuławski)

"Lany poniedziałek" (reż. Justyna Mytnik)

"Rzeczy niezbędne" (reż. Kamila Tarabura)

"Sezony" (reż. Michał Grzybowski)

"Simona Kossak" (reż. Adrian Panek)

"Skrzyżowanie" (reż. Dominika Montean-Pańków)

"Światłoczuła" (reż. Tadeusz Śliwa)

"Utrata równowagi" (reż. Korek Bojanowski)

"Życie dla początkujących" (reż. Paweł Podolski)

Nagrody dla Najlepszej aktorki w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (patron nagrody: Albert Riele/Apart.pl):

Sandra Drzymalska ("Simona Kossak")

Agnieszka Dulęba-Kasza ("Sezony")

Nel Kaczmarek ("Lany poniedziałek", "Utrata równowagi")

Michalina Olszańska ("Kulej. Dwie strony medalu")

Maja Pankiewicz ("Innego końca nie będzie")

Nagrody dla najlepszego aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (patron nagrody: zondacrypto):

Jan Englert ("Skrzyżowanie")

Ignacy Liss ("Światłoczuła")

Michał Sikorski ("Życie dla początkujących")

Łukasz Simlat ("Sezony")

Tomasz Włosok ("Kulej. Dwie strony medalu")

Nagrody Female Voice (patron nagrody: Mastercard i BNP Paribas):

Maria Leźnicka (producentka – "Sezony")

Monika Majorek (reżyserka, scenarzystka – "Innego końca nie będzie")

Dominika Montean-Pańków (reżyserka, scenarzystka – "Skrzyżowanie")

Justyna Mytnik (reżyserka, scenarzystka – "Lany poniedziałek")

Katarzyna Warnke (scenarzystka, aktorka – "Rzeczy niezbędne")

Nagrody Mastercard Rising Star w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (patron nagrody: Mastercard):

Matylda Giegżno ("Światłoczuła")

Magdalena Maścianica ("Życie dla początkujących")

Julia Polaczek ("Lany poniedziałek")

Poznamy także laureatów Nagrody Publiczności, Nagrody FIPRESCI, Nagrody KIPA oraz Konkursu filmowego #63sekundy, którego głównym organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

OFF NA MAKSA 03.05.2025

Dzisiaj mamy dla Was rozmowy z największymi gwiazdami, a przygotowaliśmy dla Was aż 6 rozmów w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej!

12:00 Maks Behr w rozmowie z Martą Ścisłowicz

12:30 Maks Behr w rozmowie z Mateuszem Banasiukiem

14:00 Marcin Radomski w rozmowie z Katarzyną Warnke i Kamilą Taraburą

15:00 Maks Behr w rozmowie z Magdaleną Lamparską

15:30 Maks Behr w rozmowie z Tomaszem Ziętkiem

16:00 Edward Miszczak w rozmowie z Magdaleną Górką, operatorką filmową

Przegląd sekcji, czyli na co do kina 03.05.2025r.?

Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście poniższych filmów, to już ostatnia szansa!

Sekcja Amerykańscy niezależni, której partnerem jest Galeria Krakowska:

18:15 | "Janet Planet" (reż. Annie Baker) | Kino Pod Baranami (Sala Czerwona)

Sekcja Miłość zwycięży, której partnerem jest Twój Styl:

20:45 | "Bezwstydne" (reż. Konstantin Bojanov) | Kino Pod Baranami (Sala Czerwona)

Sekcja Chłopackie sprawy, której partnerem jest SEXEDPL:

20:15 | "Nineteen" (reż. Giovanni Tortorici) | Kino Pod Baranami (Sala Niebieska)

Sekcją Tylko spokojnie, której partnerem jest Lipton, PANI:

19:45 | "Bez tchu" (reż. Eric Lamhene) | Akademia Sztuk Pięknych (Aula ASP)

Sekcja Oko za oko, której partnerami są zondacrypto, Rzeczpospolita:

18:30 | "Magpie" (reż Sam Yates) | MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala mała)

Sekcja Festiwalowe Hity, której partnerem jest Interia:

20:30 | "Aicha" (reż. Mehdi M. Barsaoui) | MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala duża)

Kina plenerowe 03.05.2025 r.

To ostatnia szansa na zobaczenie filmu w plenerze – a dzisiaj mamy dla Was same hity!

Kino na Placu Szczepańskim, godz. 20:30 (partner: zondacrypto) "Zła nie ma”, reż. Ryûsuke Hamaguchi

Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 17:00 (partner: Galeria Krakowska) "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2", reż. David Yates

Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 20:00 (partner: Galeria Krakowska) "Pod Starym Dębem”, reż. Ken Loach

Kino w Ogrodzie Botanicznym UJ, godz. 20:45 (partner: BNP Paribas)"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja”, reż. Rich Peppiatt

Mastercard Special Screening

Spotkaj wyjątkowych twórców podczas Mastercard Special Screening! Wejdź głębiej w świat kina i poznaj ludzi, którzy je tworzą! Mastercard Special Screening to wyjątkowe seanse festiwalowe, po których masz szansę spotkać twórców i aktorów właśnie obejrzanego filmu. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć kulisy produkcji, zadać pytania i poczuć prawdziwego ducha festiwalu!

Pokazy Mastercard Special Screening 03.05.2025 r.:

11:00 | "Simona Kossak" | goście: Adrian Panek, Agata Szymańska, Bartosz Chajdecki

12:00 | "Rabia" | goście: Mareike Engelhardt

14:00 | "Kulej. Dwie strony medalu" | goście: Xawery Żuławski, Michalina Olszańska, Tomasz Włosok, Andrzej Chyba, Krzysztof Terej