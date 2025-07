Nowe Horyzonty to więcej niż festiwal filmowy. Wiele osób nie wyobraża sobie wakacji bez nich

Roman Gutek jest działaczem kulturalnym, dystrybutorem filmowym oraz organizatorem i pomysłodawcą wielu wydarzeń poświęconych kinu, w tym MFF Nowe Horyzonty. Podczas gali otwarcia 25.edycji wydarzenia odebrał nadany mu przez ministrę Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hannę Wróblewską Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Pierwsza edycja Nowych Horyzontów rozpoczęła się 19 lipca 2001 roku w Sanoku. W programie znalazły się między innymi przeglądy mistrzów kina amerykańskiego – Quentina Tarantino, braci Coen i Jima Jarmuscha – oraz irańskiego – Abbasa Kiarostamiego i Majida Majidiego.

MFF Nowe Horyzonty. Jaka idea przyświecała twórcom festiwalu?

Gutek stwierdził w rozmowie z Interią, że przez 24 lata idea Nowych Horyzontów się nie zmieniła. "Ten festiwal narodził się z potrzeby dzielenia się z publicznością tymi filmami, które są nam bliskie. Dzielenia się z widzami naszymi gustami, naszymi emocjami, naszymi poglądami. I to ogromny przywilej, że mogliśmy to robić" – wymieniał.

"Pamiętajmy, że był już internet na początku XX wieku, ale filmów [legalnie] nie było w sieci" – przypominał Gutek, wspominając pierwszą edycję w Sanoku. "Nie było tak dużej liczby festiwali. Nie było kanałów w telewizji. Dużo filmów było nieobecnych, także tych nagradzanych na większych, mniejszych festiwalach. W niektórych państwach trafiały one do kin, w Polsce mogliśmy tylko o nich czytać".

Zdjęcie Roman Gutek podczas gali otwarcia 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty / Natalia Ratajczyk / materiały prasowe

MFF. Nowe Horyzonty. Czas, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie wakacji

"To jest praca, którą trzeba było wykonać i nadal warto ją robić, bo kształtujemy gusta i […] pokazujemy inne kino. Oswajamy widzów z nim. […] Kino się oczywiście zmienia. Zmieniają się miejsca, gdzie można oglądać filmy. […] Dzisiaj mamy platformy streamingowe i praktycznie wszystko jest dostępne. I super, ale ta wspólnota oglądania w kinie, rytuał gaszenia świateł i przeżywania wspólnie emocji, i rozmawiania o kinie na każdym metrze kwadratowym [jest niezastąpiona]" – mówił Gutek o charakterze festiwalu.

Termin wydarzenia nie jest zresztą przypadkowy. "Chciałem, żeby ten festiwal odbywał się w wakacje, żebyśmy mieli wolne głowy. Żeby nie myśleć, że czeka nas sesja na studiach, czy egzamin, czy poprawka, czy inne sprawy. Żeby wejść w ten świat kina i nim żyć" – tłumaczył. Dodał, że zna wiele osób, dla których Nowe Horyzonty są stałym punktem podczas wakacji.

Zdjęcie Roman Gutek odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony kulturze Gloria Artis" podczas otwarcia 25. edycji festiwalu BNP Paribas Nowe Horyzonty / Wojciech Chrubasik / materiały prasowe

MFF. Nowe Horyzonty. Nowi mistrzowie i obiecujący debiutanci

W czasie 25. edycji Nowych Horyzontów widzowie mogli zapoznać się z niezliczonymi nowymi twórcami. Wielu z nich, chociażby Yorgos Lanthimos czy Ruben Östlund, uchodzi dziś za współczesnych mistrzów. "Często pierwsze polskie pokazy ich filmów były na Nowych Horyzontach, a potem z ciekawością śledzimy, jak się rozwijają. Czasem zmieniali też swój charakter pisma, co też jest ciekawe. […] Zawsze interesowali nas twórcy wyraziści. Jest wielu, których filmy pokazujemy od samego początku. Wielu ma już wyrobione nazwiska w kinie festiwalowym, ale zawsze było ważne i może ciekawsze wyszukiwanie tych talentów" – mówił Gutek i jako przykład jednego z nowych talentów wskazał Olivera Laxe’ego, którego nagrodzony w Cannes "Sirât" jest jednym z najpopularniejszych filmów wśród festiwalowej widowni.

Zdjęcie Kadr z filmu "Sirât" / materiały prasowe

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Święto kina we Wrocławiu

25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty odbywa się w dniach od 17 do 27 lipca 2025 roku we Wrocławiu. O tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu za sprawą jego wirtualnej odsłony.

W programie wydarzenia znalazły się 272 filmy, w tym nagrodzone Złota Palmą w Cannes "To był zwykły przypadek" i Złotym Niedźwiedziem w Berlinie "Sny o miłości". We Wrocławiu pojawi się ponad 500 gości, w tym laureaci najważniejszych wyróżnień przemysłu filmowego.