Hity festiwalu w Cannes w programie 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty

W programie znalazły się także "Romería" Carli Simón, która walczyła o Złotą Palmę, i "The Love That Remains" Hlynura Pálmasona, które pokazano w ramach sekcji Cannes Premiere. Razem z "Sirât", wyróżnionym Nagrodą Jury, oraz "Resurrection", uhonorowanym Nagrodą Specjalną Jury, będą miały swoje polskie premiery kinowe w czasie 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Interia jest patronem medialnym festiwalu.

Ogólnopolską dystrybucję zapewni później Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Organizatorzy festiwalu zaznaczają, że to nie koniec nabytków z Cannes. Kolejne ogłoszą w nadchodzących tygodniach.

Zdjęcie Oliver Laxe z Nagrodą Jury 78. MFF w Cannes / Mondadori Portfolio / Contributor / Getty Images

"Sirât". Film – przygoda

"Sirât" Olivera Laxe okazał się najbardziej wystrzałowym filmem festiwalu w Cannes. Opowieść o ojcu szukającym córki na nielegalnych, pustynnych rave’ach w Maroku to odjazdowe połączenie survivalowego thrillera spod znaku "Ceny strachu" z krytyczną perspektywą "Zabriskie Point". Fenomenalnie nakręcony film autora pamiętnej "Siły ognia" trzyma w napięciu, zachwyca znakomitą ścieżką dźwiękową Kangdinga Raya i nie daje o sobie zapomnieć. Film – przygoda.

"Resurrection". Popis czystej filmowej wyobraźni

"Resurrection" chińskiego reżysera Bi Gana ("Długa podróż dnia ku nocy") to kino totalne – wirtuozerska formalnie oda do medium filmowego. Epicki film zabiera nas w pięć niezwykłych podróży po historii kina – od ekspresjonistycznego kina niemego, przez film noir, buddyjską przypowieść, realizm magiczny, po wystrzałowe, wampirze love story. "Resurrection" to kino wolne, hipnotyzujące, zachwycające – popis czystej filmowej wyobraźni.

"Romería". Konfrontacja z przeszłością, czyli krok ku przyszłości

W swoim trzecim pełnym metrażu fabularnym Carla Simón ponownie rozwija tematy eksplorowane wcześniej w "Lecie 1993", czerpiąc także z własnej biografii, zręcznie łącząc słoneczną, sielankową atmosferę hiszpańskiego lata z motywem przepracowywania starty. W znakomitym debiucie Simón śledziliśmy historię sześcioletniej Fridy, która po śmierci rodziców próbuje nauczyć się nowego życia w rodzinie cioci i wujka. W "Romeríi" podążamy za osiemnastoletnią Mariną, również osieroconą w pierwszych latach życia. Aby uzyskać możliwość ubiegania się o stypendium, dziewczyna musi wcześniej zdobyć podpis biologicznych dziadków, z którymi nie łączy jej nic poza biologią właśnie. Ich wspólne spotkanie, które miało być tylko formalnością, staje się jednak impulsem do konfrontacji z trudną, złożoną przeszłością.

"The Love That Remains". Kino niczym jazzowa kompozycja

Autor "Godland" i "Białego, białego dnia" podbił serca canneńskiej widowni słodko-gorzkim portretem islandzkiej rodziny. Anna i Magnus mają trójkę dzieci i psa – rozstali się, chociaż wciąż spędzają ze sobą czas, sklejając nową rzeczywistość, która jest niewygodna, obca i nieco absurdalna. Być może wciąż się kochają, ale nie potrafią ze sobą być. Pálmason kreśli czuły, cudownie zabawny i wzruszający obraz rodzinnych relacji. Jego zachwycający formalnie film jest skonstruowany niczym jazzowa kompozycja – to kino humanistyczne, łapiące ludzkie emocje w stanie czystym.

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Najważniejsze daty

25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w dniach od 17 do 27 lipca. O tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu za sprawą jego wirtualnej odsłony. Pełny program wydarzenia poznamy 1 lipca.