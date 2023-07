"Królestwo": Kultowy serial Larsa Von Triera

Akcja "Królestwa" rozgrywała się w ogromnym kopenhaskim szpitalu Riget, w którym zaczyna dochodzić do niewytłumaczalnych zjawisk. Pierwszy sezon serialu von Trier zrealizował w 1994 roku, kontynuacja powstałą trzy lata później. Plany realizacji trzeciej części pokrzyżowała twórcom w 1998 roku śmierć aktora Ernst-Hugo Järegårda, który wcielał się w kluczową postać doktora Helmera. Dwa lata później zmarła kolejna gwiazda produkcji - Kirsten Rolffes.

Po ponad dwóch dekadach Lars Von Trier postanowił jednak wrócić do "Królestwa". Światowa premiera "The Kingdom Exodus" odbyła się na zeszłorocznym festiwalu filmowym w Wenecji. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć pięcioodcinkową produkcję podczas festiwalu mBank Nowe Horyzonty, który odbywa się we Wrocławiu.

"Królestwo: Exodus": Powrót do kopenhaskiego szpitala

Zdjęcie Alexander Skarsgård (C) w serialu "Królestwo: Exodus" / materiały prasowe

W trzeciej odsłonie kultowego miniserialu Dużczyk powraca do tajemniczego kopenhaskiego szpitala, by zakończyć historię od początku rozpisaną na trzy rozdziały. Finał serii brawurowo łączy groteskę z absurdem, skrywając pod płaszczem humoru i grozy wyrafinowany traktatem o marności ludzkiego życia. "Królestwo" przechodzi do historii jako drugie obok "Twin Peaks" Davida Lyncha dzieło, które wykracza poza ramy telewizji i, być może, kina.

W głównych rolach zobaczymy: Larsa Mikkelsena (“The Killing"), Mikaela Persbrandta (“Sex Education"), Nikolaja Lie Kaasa (“Jeźdźcy sprawiedliwości") i Tuvę Novotny (“Bonus Family"). Gościnnie pojawią się: Alexander Skarsgard (“Wielkie kłamstewka") i David Dencik (“Czarnobyl").

"Królestwo" na dużym ekranie

W sierpniu cała trylogia trafi do kin w Polsce. Fani twórczości Von Triera będą mieli wyjątkową okazję do zobaczenia jego kultowego dzieła. Seanse odbędą się w kinach studyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Krakowie oraz w Gdyni.