W latach 90. pierwsze dwa sezony "Królestwa" pokazały, czym może być autorski serial. W 1999 i 2000 roku dzięki Gutek Film polscy widzowie mieli okazję zobaczyć "Królestwo" oraz "Królestwo II" w kinach. Specjalnym pokazom towarzyszyło wideo z wizyty Romana Gutka i Jakuba Duszyńskiego w kopenhaskim szpitalu, w którym rozgrywa się akcja serialu, oraz związana z nią wystawa zdjęć.

"Królestwo: Exodus": Powrót do kopenhaskiego szpitala

W trzeciej odsłonie kultowego miniserialu von Trier powraca do tajemniczego kopenhaskiego szpitala, by zakończyć historię od początku rozpisaną na trzy rozdziały. W swoim być może pożegnalnym projekcie (reżyser cierpi na chorobę Parkinsona) pozostaje wierny sobie - kręci na taśmie, eksperymentuje, miesza proste konwencje telewizyjne z filmowym szaleństwem, a także charakterystyczną dla jego filmów surowość z surrealizmem. Finał serii brawurowo łączy groteskę z absurdem, skrywając pod płaszczem humoru i grozy wyrafinowany traktatem o marności ludzkiego życia. "Królestwo" przechodzi do historii jako drugie obok "Twin Peaks" Davida Lyncha dzieło, które wykracza poza ramy telewizji i, być może, kina.



W obsadzie "Królestwa: Exodus" znaleźli się między innymi: Alexander Skarsgård ("Melancholia", serial "Sukcesja") oraz Mikael Åke Persbrandt ("Wybawiciel", serial "Sex Education").



"Królestwo: Exodus" miało premierę światową na zeszłorocznym festiwalu w Wenecji, 25 lat po pojawieniu się na ekranach drugiej części. Widzowie nadchodzącego festiwalu mBank Nowe Horyzonty w ramach specjalnych pokazów będą mogli premierowo w Polsce zobaczyć wszystkie pięć odcinków najnowszej odsłony "Królestwa", a także poprzedzających ją dwóch pierwszych sezonów - w zremasterowanych wersjach.

Gutek Film jest dystrybutorem wszystkich trzech sezonów "Królestwa" Larsa von Triera.

Wideo THE KINGDOM EXODUS - Official trailer

Festiwal mBank Nowe Horyzonty odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20-30 lipca 2023.