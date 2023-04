Kino na Granicy 2023: Brak czerwonych dywanów i radość wspólnoty. Gwiazdy kochają Cieszyn!

Kino na Granicy ma już 25 lat. Gwiazdy kochają ten festiwal

To nie jest zwykły festiwal. I mówią o tym wszyscy, zarówno gwiazdy, jak i widzowie. Kino na Granicy odbywa się pod dwóch stronach rzeki Olza - w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. W tym roku podczas 25. jubileuszowej edycji publiczność będzie mogła obejrzeć ponad 150 filmów. Zaplanowano pokazy, spotkania, koncerty, wystawy. Cieszyn odwiedzi w majówkę blisko dwustu gości.

Dlaczego gwiazdy na majówkę wybierają ten festiwal? Co je przyciąga do Cieszyna?

- Na pewno bezpretensjonalna atmosfera, brak konkursu, brak czerwonych dywanów, unikatowy klimat i radość wspólnoty - mówi w rozmowie z Interią Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny Kina na Granicy.

Czego w tym roku nie można przegapić na festiwalu? Dyrektor artystyczny Kina na Granicy mógł wskazać z całego, niezwykle bogatego programu, tylko trzy rzeczy. Co wybrał? Najważniejsze punkty tegorocznego programu to - zdaniem Łukasza Maciejewskiego - "Filmowy Klan", "Retrospektywa Anny Dymnej" i "Nowości polskiego kina".



- Najbardziej dymny jestem z Filmowego Klanu. Z tego, że wszyscy będą z nami - przyznaje dyrektor artystyczny Kina na Granicy.

Agnieszka Holland, Magdalena Łazarkiewicz, Laco Adamik, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Kasia Adamik, Michał Bielawski, Mary Komasa, oraz nieżyjący już Piotr Łazarkiewicz i Bogusław Rybczyński - te nazwiska znają wszyscy polscy kinomani. Pierwsza na świecie tak obszerna retrospektywa dorobku słynnej artystycznej rodziny, z osobistym udziałem niemal wszystkich jej bohaterów, zapowiada się na jedną z największych atrakcji tegorocznego Kina na Granicy.

W Cieszynie pojawi się niemal cały "filmowy klan", między innymi Agnieszka Holland, Magdalena Łazarkiewicz, Kasia Adamik, Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa. Kino na Granicy odwiedzą także twórcy związani z filmami słynnego klanu. W Cieszynie będzie można zobaczyć ponad dwadzieścia filmów autorstwa słynnej rodziny, także nieznane większości publiczności tytuły.

Bohaterką retrospektywy będzie też Anna Dymna , która przyjedzie, aby zobaczyć się z kinomanami. Pochodząca z Dolnego Śląska aktorka [urodziła się w Legnicy - red.] odwiedzi Cieszyn, żeby spotkać się z widzami i wrócić z nimi do swoich słynnych i mniej znanych występów na wielkim i małym ekranie.



- Anna Dymna to mądrość niewymagająca epitetów, wiara w sens, poczucie humoru. I jeszcze talent, pracowitość, uroda wewnętrzna i zewnętrzna. Dymna ma to wszystko i hojnie dzieli się tymi darami. Kino na Granicy czuje się obdarowane - mówi Łukasz Maciejewski.



Kino na Granicy: To jest festiwal dla naszych widzów

Festiwal co roku przyciąga tłumy gości. W Cieszynie dobrze czują się nie tylko gwiazdy, ale i widzowie. Czym ten festiwal różni się od innych imprez filmowych w Polsce?



- Większość festiwali musi bardzo zabiegać o gości, u nas odwrotnie, największa nazwiska przyjeżdżają bez namawiania. Chcą poczuć atmosferę festiwalu, o której wiele słyszeli, albo wracają do Cieszyna już stale. Wśród naszych najwierniejszych przyjaciół są i Marek Koterski, i państwo Zaorscy, Jowita Budnik, Małgorzata Zajączkowska czy Tomasz Włosok - mówi w rozmowie z Interią dyrektor artystyczny.

- To także unikatowe prezentacje kina czeskiego, słowackiego, środkowoeuropejskiego. Większości tych filmów nie można zobaczyć nigdzie, poza Kinem Na Granicy. Wyjątkowe debaty literackie, koncerty, blisko 150 filmów. I, przede wszystkim, wierność naszej publiczności liczonej w tysiącach. To oni wybrali. To jest festiwal dla naszych widzów. Dla ludzi. Bardzo to czujemy - dodaje Maciejewski.



Kino na Granicy: Nie tylko filmy

Przegląd Kino na Granicy to nie tylko filmy. Program imprez towarzyszących jest niezwykle bogaty i różnorodny. Będą koncerty, wystawy, spotkania, debaty, a nawet pokazy kulinarne!



Wyjątkowy koncert otwarcia z udziałem Antoniego Komasy-Łazarkiewicza, Mary Komasy i Sinfonietty Cracovii nie będzie jedynym muzycznym punktem programu jubileuszowego Przeglądu Filmowego Kino na Granicy. Codziennie w klubie festiwalowym Na Wzgórzu Zamkowym wystąpią nowi artyści. Szczegóły na temat koncertów klubowych znajdziecie tutaj!

Punktem programu, który od kilku lat cieszy się wielką popularnością jest cykl, w którym aktorki czytają dzieciom. W tym roku dołączą do nich aktorzy. Codziennie z najmłodszym pokoleniem spotkają się więc duety. Książki dla najmłodszych będą czytać w Parku Pokoju : Michalina Łabacz i Filip Pławiak, Malwina Buss i Tomasz Włosok, Delfina Zdanowicz i Tomasz Ziętek oraz Gabriela Muskała i Zbigniew Zamachowski.



Kino na Granicy to również spotkania i debaty, dotyczące m.in. środkowoeuropejskiej literatury i reportażu literackiego z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Cykl Literatura na Granicy odbędzie się już po raz szósty. Wśród gości znajdą się Adam Michnik, Wojciech Jagielski, Antoni Kroh, Michal Hvorecký, Irena Dousková i Markéta Pilátová.

Jedną w ważnych atrakcji tegorocznego Przeglądu Filmowego Kino na Granicy w Cieszynie będzie pokaz filmów o jedzeniu i związanych z gotowaniem oraz pokaz kulinarny. Jak smakuje film dowiemy się z cyklu Wyszehradzkie kino kulinarne. Informacje na ten temat znajdziecie tutaj!

Jubileuszowy, 25. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2023 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Wszystkie szczegóły na stronie festiwalu. INTERIA jest patronem medialnym festiwalu.