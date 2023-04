Kino na Granicy 2023: Koncerty klubowe. Będzie się działo!

Kino na Granicy 2023: Koncerty klubowe

Pierwszy klubowy koncert otworzy festiwalową scenę klubową już 29 kwietnia. Zagrają L.U.C. & Rebel Babel Ensemble.

L.U.C., czyli Łukasz Rostkowski to polski raper, kompozytor i producent muzyczny, a także reżyser teledysków, koncertów i spektakl oraz promotor kultury brassowej. Jest autorem wielu konceptualnych albumów oraz projektów kilkukrotnie nominowanych do Fryderyków. Założona przez L.U.C.a Rebel Babel Ensemble to międzynarodowa orkiestra łącząca muzyków, solistów i kompozytorów z różnych regionów Świata. Podczas koncertu w Cieszynie Rebel Babel Ensemble zaprezentuje repertuar z najnowszej płyty "Dialog 2".

Reklama

30 kwietnia w klubie festiwalowym zagra Midi Lidi.

Jest to czeski electroundergroundowy zespół założony w 2006 roku przez Petra Marka, Markétę Lisą i Prokopa Holoubka, który od 2011 roku wzmacnia Tomáš Kelar. Do tej pory wydali sześć albumów, które były kilkakrotnie nominowane do czeskiej nagrody muzycznej Anděl. Midi Lidi lubią również remiksować. Ich najsłynniejszy remiks to "El Fusilado" zespołu Chumbawamba, który z kolei umieścił swoją wersję "Je toho hodně co říct" na EP "In Memoriam: Margaret Thatcher". W 2019 roku dokonali transkrypcji piosenki grupy J.A.R., która, pod tytułem "Kiedy zdajesz sobie sprawę, że Putin..." opisuje kłopoty Midi Lidi podczas ich trasy koncertowej po Rosji. W 2021 roku wydali dwa nowe albumy: "No One Will Laugh at You If You Like People" i "Heal The World, wreszcie!".

Ważnym wydarzeniem podczas cieszyńskiego Przeglądu będzie też koncert Karbido & Jurija Andruchowycza. Zagrają w Jazz Klubie (KASS "Strzelnica" w Czeskim Cieszynie) również 30 kwietnia.



Karbido to działająca we Wrocławiu eksperymentalna grupa muzyczna, związana z platformą działań artystycznych Hermetyczny Garaż Tomasza Sikory. Najbardziej znanym projektem Karbido jest spektakl audio pt. "Stolik" - koncert grany na drewnianym, elektroakustycznym stole własnego autorstwa. Uniwersalność, zaskakującą nośność pomysłu i żywiołowe wykonanie doceniono podczas 37. Przeglądu Piosenki Aktorskiej OFF we Wrocławiu, nagradzając Karbido Grand Prix OFF. Karbido to także autorzy oprawy muzycznej do spektakli teatralnych.

Jurij Andruchowycz, ukraiński pisarz, poeta i wokalista jest autorem nowych, kongenialnych przekładów dzieł Brunona Schulza na język ukraiński. Z twórczością pisarza związany jest także poprzez inspirowaną nią płytę "Cynamon (z dodatkiem Indii)" nagraną razem ze wspomnianym zespołem Karbido. Podczas cieszyńskiego koncertu publiczność usłyszy teksty Schulza po ukraińsku i po polsku, a także utwory Karbido i Andruchowycza z płyt "Cynamon", "Atlas Estremo", "Absynt" oraz z przygotowanego właśnie przez artystów materiału do najnowszej książki Andruchowycza "Radio Noc".



1 maja odbędzie się koncert BDHS - Blikajúci dychový hudobný systém.

BDHS mówią o sobie, że są "dętą dyskoteką" albo że grają dance music-rave. Muzyka zespołu ze słowackiego Prešova to kwintesencja dobrej zabawy w wykonaniu świetnych muzyków łączących tradycyjne instrumenty dęte z tanecznymi brzmieniami. BDHS to skrót, który może jednocześnie oznaczać na przykład Bass-Drums-Horns-System, Bach-Debussy-Händel - Sibelius, Brutálne dobrá hudobná skupina czy Braňo-Dušan-Honza-Svätopluk - żartują twórcy.

2 maja organizatorzy zapraszają na koncert kapeli Bluszcz.

Bluszcz, czyli Jarek i Romek Zagrodni. Zespół pochodzi z Wrocławia i tworzy go dwóch braci, którzy debiutowali w 2017 roku albumem "Junior". Już w 2019 roku wydali świetnie przyjęty krążek "W naszych domach", a po nim, w roku 2020 "Kresz". Obecnie są w trakcie promowania najświeższego wydawnictwa - "Nowy pop". Duet ma na swoim koncie koncerty m.in. na Open'erze, OFF Festivalu i Męskim Graniu.

Wszystkie koncerty odbędą się w klubie festiwalowym Przeglądu Kino na Granicy, Na Wzgórzu Zamkowym.