Agata Kozierańska-Burda nową Dyrektorką Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Agata Kozierańska-Burda. Kim jest nowa dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Agata Kozierańska-Burda jest menedżerką kultury oraz członkinią zarządu i dyrektorką zarządzającą Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni – producenta Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Z instytucją jest związana od blisko 20 lat. Do 2025 roku kierowniczka biura organizacyjnego FPFF, podczas 50. edycji we wrześniu 2025 roku pełniła obowiązki Dyrektorki FPFF.

W 2021 roku Kozierańska-Burda aktywnie uczestniczyła w procesie aplikacji Miasta Gdynia o tytuł "Miasta Filmu UNESCO". W 2022 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Gdyni w dziedzinie kultury "Galion Gdyński" w kategorii "animacja kultury". Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku zarządzanie oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku menedżer kultury. Dyrektorka Fundacji "Trefl", w której realizuje filmowe i edukacyjne projekty kulturalne oraz odpowiada za działalność Gdyńskiego Centrum Animacji oraz Muzeum Kart do Gry "Ulica Brydżowa". Inicjatorka powstania Pomorskiego Klastra Kreatywnego. Ponadto członkini Gdyńskiej Rady Kultury, której celem jest wsparcie rozwoju i polityki kulturalnej miasta Gdyni.

Poprzednim Dyrektorem FPFF w Gdyni był Leszek Kopeć. Pełnił on tę funkcję od 2000 roku (w latach 2000-2002 jako producent festiwalu). Zmarł 23 kwietnia 2025 roku.