Nagradzane dokumenty w programie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Oprac.: Tomasz Bielenia Gdynia 2023

Tradycją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jest współpraca z innymi festiwalami. Jej efektem są projekcje filmów innych niż aktorskie fabuły, zwłaszcza tych, które zdobyły ważne nagrody branżowe w ostatnim sezonie. Podczas 48. edycji odbędą się aż trzy pokazy - dwa we współpracy z Krakowskim Festiwalem Filmowym, a jeden z Millenium Docs Against Gravity. Co ciekawe, wszystkie filmy poświęcone są niezwykłym artystkom.

"Twarze Agaty" to laureat Złotego Lajkonika na tegorocznym Krakowskim Festiwalu Filmowym /materiały prasowe