“Muzyka opowiada historie często lepiej niż słowa. Jeśli jednak zderzymy ją z obrazem, dostajemy silny katalizator emocji i przeżyć. Każdego roku dbamy o to, by filmy w konkursie DocFilmMusic zaglądały w różnorodne muzyczne rejony, ale także mówiły, o rzeczach najistotniejszych" - tłumaczy Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego. "Cieszę się, że ponownie wśród muzycznych dokumentów z całego świata będziemy mogli pokazać wyjątkowo ciekawe polskie produkcje"" - dodaje.

"Ula": Dokument o Urszuli Dudziak

Urszula Dudziak to czołowa postać jazzowej wokalistyki, która w latach siedemdziesiątych szturmem zdobyła sławę za oceanem. Nagrała ponad 50 płyt. Występowała i przyjaźniła się z największymi jak: Krzysztof Komeda, Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Nina Simone czy Sting. Jej życie to gotowy scenariusz na film. W dokumencie “Ula" Agnieszki Iwańskiej, za pomocą unikatowych materiałów archiwalnych, sama snuje fascynującą opowieść o tym jak smakują spełniające się marzenia i jaka jest ich cena. Za i przed kamerą towarzyszą jej Michał Urbaniak, Jerzy Kosiński i wiele innych niezwykłych postaci. A wszystko to przy dźwiękach najwspanialszej muzyki jazzowej.

“Żegnam cię, mój świecie wesoły": Znani muzycy w poszukiwaniu pieśni pogrzebowych

“Żegnam cię, mój świecie wesoły" / “Goodbye My Wonderful World" (reż. Joo Joostberens) to historia niezwykłego projektu muzyczno-antropologicznego zgłębiającego znaczenie śmierci i żałoby. Muzycy znani ze składów takich jak Pustki, czy Kult wyruszają w podróż przez polskie wsie w poszukiwaniu tradycyjnych pieśni pogrzebowych. Efektem jest nie tylko fantastyczny album, w nagraniu, którego wzięli udział m.in. Vito Bambino, Michał Szpak, czy Matylda Damięcka, ale także przełamanie tabu w motywach muzyki popularnej w przystępny i pełen szacunku sposób. Bohaterowie filmu ratują polskie pieśni ludowe przed zapomnieniem, poruszając niezwykle ważny i trudny temat. Na ekranie zobaczymy po raz ostatni Barta Sosnowskiego, który zmarł nagle w trakcie realizacji filmu.

Wideo Żegnam cię, mój świecie wesoły / Goodbye My Wonderful World (reż. Joo Joostberens)

Co jeszcze usłyszymy na ekranach kinowych w tym roku? Pełen program Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie znany w kwietniu. Wtedy też, przekonamy się, które filmy będą rywalizować o prestiżowy Złoty Hejnał w konkursie DocFilmMusic. Przed selekcjonerami festiwalu wciąż jeszcze dużo pracy.

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do Oscara w kategoriach film krótkometrażowy (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowy film dokumentalny, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

63. Krakowski Festiwal Filmowy: od 28 maja do 4 czerwca w kinach oraz od 2 do 18 czerwca online na terenie całej Polski.