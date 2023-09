Prezentowane filmy złożą się na wyjątkowe spotkanie z klasyką - opowieść o filmach ciągle młodych, żywej tkance naszej kinematografii. Co istotne, każdy seans w tej sekcji będzie miał dwoje bohaterów: film i twórcę, który go wskazał. Po projekcji dowiemy się, co stało za wyborem właśnie tego tytułu, zadamy też twórcom pytania o to, jakimi są widzami i jak się kształtował ich filmowy świat. Rozmowy będą łączyć kinomanów - twórców i widzów. Bo filmowcy to również widzowie - wrażliwi i pełni pasji - choć stosunkowo rzadko mamy okazję pytać ich o filmy inne niż te, które sami kręcą.

Agnieszka Smoczyńska wybrała "Opętanie" Andrzeja Żuławskiego, Filip Bajon "Jak daleko stąd, jak blisko" Tadeusza Konwickiego, Ewa Puszczyńska "Jak być kochaną" Wojciecha Jerzego Hasa, Jan P. Matuszyński "Nic śmiesznego" Marka Koterskiego, a Allan Starski "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy.

"Cieszę się, że zaproszenie do Mistrzowskiej Piątki przyjęli tak wyjątkowi filmowcy. Właściwie rzadko mamy okazję pytać ludzi kina o coś innego niż filmy, które sami robią. A przecież filmowcy też są widzami, często żarliwymi i o wyjątkowej uważności. Nie mogę się już doczekać tych seansów i spotkań, ciekawa światów, które przy tej okazji odkryję" - mówi Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Joanna Łapińska.

Mistrzowska Piątka: Wyjątkowe spotkanie z klasyką

"Film 'Jak daleko stąd, jak blisko' jest skrótem poetyckim bardzo tragicznego etapu historii Polski, który wydawałoby się, narzuca podejście publicystyczne. Geniusz Konwickiego polega na tym, że znalazł własny i bardzo autorski kod rozpoznania świata, o którym opowiada. Dzięki temu język filmowy służy do wizualizacji światów dawno minionych i nadaje im fascynującą estetyczną wagę i wyjątkowość. Ten język pozwala wykreować te światy na nowo i daje im siłę przetrwania. Kluczem do tych światów jest oczywiście wielokulturowość" - wyjaśnia Filip Bajon. Prowadzącym spotkanie po filmie będzie ks. Andrzej Luter.

Z kolei Jan P. Matuszyński zapewnia, że "Nic śmiesznego" "bezustannie [go] bawi". "Wbrew sugestii zawartej w tytule" - dodaje reżyser "Ostatniej rodziny". Spotkanie po filmie prowadzi Robert Więckiewicz

Ewa Puszczyńska wybrała "Jak być kochaną". "Zafascynowała mnie literackość tego filmu, który jest jednocześnie kwintesencją sztuki filmowej" - mówi producentka. Po seansie spotkanie prowadzi Mariusz Wilczyński.

"Jak być kochaną": Rola życia Barbary Krafftówny 1 / 10 55 lat temu na ekranach kin zadebiutował film Wojciecha Jerzego Hasa "Jak być kochaną" uznawany powszechnie za ostatni obraz nurtu polskiej szkoły filmowej. Do historii przeszedł jednak przede wszystkim za sprawą wybitnej kreacji Barbary Krafftówny. Źródło: East News/POLFILM

Agnieszka Smoczyńska postawiła na "Opętanie" Andrzeja Żuławskiego."To dla mnie intymny koszmar senny o rozpadzie świata i miłości. Reżyser wciąga nas w swoją wizje świata i, wykorzystując elementy horroru, stawia pytanie o naturę zła" - twierdzi reżyserka "Silent Twins". Po seansie "Opętania" spotkanie z widzami poprowadzi Xawery Żuławski.

Allan Starski zaprezentuje w Gdyni "Popiół i diament: Andrzeja Wajdy. "Pierwszy raz zobaczyłem 'Popiół i diament' w 1958 roku. Miałem 15 lat, marzyłem o świecie za 'żelazną kurtyną'. Oglądałem Fanfana Tulipana i kino włoskie. I nagle olśnienie! Film polski, wielki i od razu kultowy! Cybulski, ciemne okulary, porywająca narracje! I wielka odwaga Andrzeja Wajdy! Od tego czasu wiele razy wracałem do tego filmu. W rozmowach z Andrzejem, pokazując go moim młodszym kolegom. W dyskusjach o zdjęciach, scenografii i symbolicznych ujęciach. Zawsze mnie inspirował i zachwycał! Za takie filmy kocham kino!" - zapewnia Starski. Wprowadzenie przed filmem prowadzi Piotr Kurpiewski.

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 18-23 września 2023 r.