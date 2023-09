48. FPFF w Gdyni: Złote Lwy dla filmu "Kos"

Złote Lwy: "Kos " w reżyserii Pawła Maślony

O filmie: Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz "Kos" Kościuszko (Jacek Braciak), który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo (Jason Mitchell). Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin (Robert Więckiewicz), który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. W tym samym czasie młody chłop, Ignac (Bartosz Bielenia), szlachecki bękart, marzy o nadaniu herbu i majątku przez swojego nieprawego rodzica, Duchnowskiego (Andrzej Seweryn), który tuż przed śmiercią uwzględnia go w testamencie. Gdy ojciec umiera, chłopak musi uciekać przed swoim przyrodnim bratem, Stanisławem (Piotr Pacek), który nie chce dopuścić do realizacji ojcowskiej woli.

"Niesamowicie odbierać tę nagrodę z rąk Filipa Bajona, ponieważ on mnie namówił do tego, żeby zdawać do szkoły filmowej. Pamiętam jedną rzecz, którą mi powiedział, gdy się poznaliśmy. 'Sztuka to koszary' - stwierdził i teraz już wiem, co miał na myśli" - powiedział Paweł Maślona. Reżyser w szczególności podziękował aktorowi Bartoszowi Bieleni i operatorowi Piotrowi Sobocińskiemu, a także scenarzyście Michałowi Zielińskiemu. "Dziękuję mojej żonie. Kochanie dziękuję, że jesteś ze mną" - dodał wyraźnie wzruszony laureat.

Srebrne Lwy: "Imago" w reżyserii Olgi Chajdas

O filmie: Post-punkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u. Opowieść o więzi matki i córki, głodzie wolności, seksie i medytacji. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy w 1989, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce.

48. FPFF w Gdyni: Reżyseria, główna rola kobieca i męska

Reżyseria: Jan Holoubek za "Doppelgänger. Sobowtór"

Główna rola kobieca: Lena Góra za "Imago"

Główna rola męska: Artur Paczesny za "Tyle, co nic"

48. FPFF w Gdyni: Platynowe Lwy, Nagroda Publiczności

Platynowe Lwy: Allan Starski

Nagroda publiczności: "Chłopi"

Film krótkometrażowy: "Warszawa, Holandia"

Najlepszy film w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych: "Ultima Thule"

Debiut reżyserski lub drugi film: Grzegorz Dębowski - "Tyle, co nic"

Drugoplanowa rola kobieca: ex aequo Agnieszka Kwietniewska - "Tyle co nic" oraz Kinga Preis - "Święto ognia"

Drugoplanowa rola męska: ex aequo Tomasz Schuchardt - "Doppelgänger. Sobowtór" i Robert Więckiewicz - "Kos"

O filmie "Tyle, co nic": Trzymający w napięciu dramat społeczny osadzony w realiach współczesnej polskiej wsi. Grupa rolników organizuje protest pod domem posła, który wbrew wcześniejszym obietnicom zagłosował przeciwko ich interesom. W tym samym czasie zostają odnalezione zwłoki jednego z okolicznych rolników. Wszyscy podejrzewają lidera protestu, Jarka, mimo że zmarły był jego najbliższym przyjacielem. Mężczyzna rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do poznania prawdziwych przyczyn śmierci nieboszczyka, a przy okazji weryfikuje postawy ludzi w jego otoczeniu.



