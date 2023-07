Dwa Brzegi 2023: "Opadające liście" na otwarcie, "Monster" na finał. Program festiwalu

Dwa Brzegi 2023: Filmy otwarcia i zamknięcia

Festiwal otworzy obraz "Opadające liście" w reżyserii Aki Kaurismäkiego. Film zdobył na tegorocznym festiwalu w Cannes Nagrodę Jury.

Bohaterkami opowieści są Ansa, pracująca na umowie śmieciowej w supermarkecie i Holappa, robotnik budowlany, którzy przypadkowo spotykają się pewnej nocy w Helsinkach w barze karaoke. Jak poradzą sobie z pierwszą i dość niespodziewaną miłością? Wszechświat, przejawiający się w drobnych rzeczach i niepokój, wywołany doniesieniami z wojennego frontu wcale im nie sprzyja.

Zdjęcie Kadr z filmu "Opadające liście" / materiały prasowe

Na finał widzowie w Kazimierzu Dolnym obejrzą świetnie przyjęty w Cannes "Monster" Hirokazu Koreedy. Yujiego Sakamoto otrzymał na francuskim festiwalu nagrodę za scenariusz.



Saori po śmierci męża samotnie wychowuje nastoletniego syna Minato. Zauważa u niego niepokojące zachowanie i odkrywa, że jest gnębiony przez swojego nauczyciela. Żąda w szkole odsunięcia pana Hori od pracy z dziećmi.

Koreeda zaskakuje, podsuwa różne tropy, opowiadając nam historię z trzech perspektyw - matki, nauczyciela i samego Minato. Reżyser opowiada o skomplikowanych emocjach - jakże różnych u każdego z bohaterów - w sposób czysty i subtelny.

Dużym atutem filmu jest ścieżka dźwiękowa, jedna z ostatnich kompozycji znakomitego japońskiego kompozytora Ryuichiego Sakamoto .

Dwa Brzegi 2023: Program festiwalu

Festiwal 17. BNP Paribas Dwa Brzegi rozpocznie się 29 lipca i potrwa do 6 sierpnia. Publiczność będzie mogła uczestniczyć w różnych pokazach i wydarzeniach zarówno w Kazimierzu Dolnym, jak i Janowcu nad Wisłą.

W głównej sekcji programowej Świat pod namiotem, zaprezentowane zostaną najnowsze, najlepsze filmy fabularne i dokumentalne nagrodzone na międzynarodowych festiwalach w Cannes, Berlinie, Wenecji czy Sundance w Park City. W ramach sekcji pokażemy po raz pierwszy w Polsce m.in. "Podwójne życie" japońskiej reżyserki Enen Yo, czyli Grand Prix Festiwalu BiFest w Bari oraz "Czarne serce" ("Ti mangio il cuore") Pippo Mezzapesy.

Po raz kolejny w ramach BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, prezentujący najciekawsze nowe krótkie dokumenty, animacje, fabuły i filmy eksperymentalne autorstwa młodych, obiecujących reżyserek i twórców.



Do festiwalowej tradycji należy sekcja Muzyka - moja miłość, która prezentuje filmy o niezwykłych osobowościach światowej sceny muzycznej. W sekcji m.in. Jakub Piątek zaprezentuje swój najnowszy film o uczestnikach Konkursu Chopinowskiego "Pianoforte" , a Dayna Goldfine i Dany Geller pokażą "Alleluja. Niezwykła historia kultowej ballady Leonarda Cohena" o historii Leonarda Cohena i najbardziej znanego utworu: Alleluja.



Wideo "Pianoforte": Behind the scenes

Festiwa zaprasza na trzy retrospektywy.

Bohaterem zagranicznej retrospektywy reżyserskiej będzie twórca amerykańskiego kina niezależnego John Cassavetes. Zaprezentowane zostaną jego najważniejsze filmy: "Gloria", "Mężowie" i "Minnie i Moskowitz".

Bohaterem polskiej retrospektywy będzie Wojciech Jerzy Has, jeden z najbardziej oryginalnych polskich reżyserów. W programie 17. BNP Paribas Dwa Brzegi znajdą się filmy: "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Sanatorium pod Klepsydrą", "Jak być kochaną", "Pożegnania" i "Pętla". Uzupełnieniem retrospektywy będzie pokaz filmu dokumentalnego "Rysopis znaleziony po latach" Sławomira Rogowskiego i Stanisława Zawiślińskiego.

Trzecia retrospektywa obejmie twórczość Pawła Łozińskiego, znakomitego współczesnego polskiego dokumentalisty. Reżyser przyjedzie do Kazimierza Dolnego i udzieli Lekcji Kina. Przywiezie też swoje filmy, czyli najnowszy "Filmie balkonowy", ale na 17. BNP Paribas Dwa Brzegi będzie można obejrzeć m.in. "Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham", "Pani z Ukrainy", "Ojciec i syn" czy "Chemię" i "Miejsce urodzenia".



Wideo "Film balkonowy": Trailer

W tym roku Wytwórnia Warner Bros. świętuje 100-lecie istnienia. 17. BNP Paribas Dwa Brzegi w cyklu 100 lat Warner Bros. pokaże kultowe filmy, niesamowite historie, ekranizacje bestsellerowych powieści. To jedna z niewielu okazji, by na dużym ekranie zobaczyć filmy, które weszły do historii kina, wyznaczając nowe trendy. W programie m.in. "Bonnie i Clyde" Arthura Penna; "Tramwaj zwany pożądaniem" Elia Kazana; "Sokół maltański" Johna Hustona czy "Buntownik bez powodu" Nicholasa Raya.

Dla kochających nie tylko kino, ale też inne rodzaje sztuki 17. BNP Paribas Dwa Brzegi przygotował dwie nowe sekcje Filmowe portrety sztuki i Filmowe lekcje kina. To okazja do podziwiania na dużym ekranie historii światowej sławy artystek i twórców oraz zgłębiania tajników sztuki. W ramach sekcji m.in. "Nowy Vermeer. Wystawa wszech czasów" to film Davida Bickerstaffa, zabierający widzów na spacer po wystawie holenderskiego malarza czy "Werner Herzog. Radykalny marzyciel" autorstwa Thomasa von Steinaeckera, opowiadający o artystycznych poszukiwaniach i drodze życiowej kultowego reżysera.



Wideo Werner Herzog: Radical Dreamer I Official Trailer I MetFilm Sales

Sekcja Nagroda Publiczności LUX zaprezentuje filmy nominowane do Nagrody Filmowej Europejskiej Publiczności LUX organizowanej przez Parlament Europejski. Wśród tytułów zwycięzca nagrody "Blisko" Lukasa Dhonta, ale także "Alcarras" Carli Simón, "Gorące dni" Emina Alpera, "W trójkącie" Rubena Östlunda i "Błędny ognik" João Pedro Rodriguesa.

Nieodłącznym elementem festiwalowego programu są wieczorne seanse na Zamku i na Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym. Zobaczymy świeże tytuły ze światowych festiwali, ale również najlepsze filmy z ostatniego sezonu m.in. "Pierwszy dzień mojego życia" Paolo Genovese czy "Szampana!" Nicolasa Vaniera.

Dwa Brzegi 2023: Miasteczko festiwalowe czeka na widzów

Miasteczko festiwalowe, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie mieścić się na terenie Gminnego Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 1 w Kazimierzu Dolnym. Tam znajdzie się Małe Kino (250 miejsc), sale spotkań i konferencji (Sala Złota), biuro festiwalowe. Obok szkoły powstanie namiot, czyli Kino We Love Cinema, w którym zmieści się prawie 800 osób.

Organizatorzy zaproszą również widzów do jednego z najpiękniejszych kin plenerowych, w scenerii ruin Zamku (Kino na Zamku) oraz do Kina Perła na Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym.