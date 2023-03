"Alleluja. Niezwykła historia kultowej ballady Leonarda Cohena" w kinach przed Wielkanocą

Dokument o Leonardzie Cohenie w kinach

Pełnometrażowy dokument "Alleluja. Niezwykła historia kultowej ballady Leonarda Cohena" (oryg. "Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song") został nakręcony w 2021 roku.

Autorzy filmu, Dan Geller i Dayna Goldfine, powiedzieli, że Cohenowi napisanie finalnej wersji piosenki "Hallelujah" zajęło około pięciu lat. Ciągle ją poprawiał, przekomponowywał, zmieniał wersy. Na dowód tego pokazali w filmie niepublikowane dotąd materiały, w tym nagrania, wywiady, notatki, pamiętniki słynnego poety i piosenkarza. Ujawnili wstawania kultowego dziś utworu.



Dziś, bo na samym początku piosenka, wydana na płycie Cohena "Various Positions" z 1984 roku nie spotkała się z uznaniem publiczności. Wielu poznało ją nie z oryginalnego wykonania, a z coveru - jednego z setek coverów, których się doczekała (by wspomnieć tylko wykonanie Rufusa Wainwrighta ze "Shreka").

Film oparty jest na książce Alana Lighta z 2012 roku, zatytułowanej "The Holy or the Broken". Zdjęcia do niego rozpoczęły się w sierpniu 2016 roku, niedługo przed śmiercią Cohena, który zmarł 7 listopada tegoż roku.



W lipcu 2022 roku twórcy dokumentu powiedzieli w wywiadzie dla dziennika "San Francisco Examiner", że zastanawiali się, czy można zrobić ciekawy film o jednej tylko piosence. Później w trakcie pracy nad nim zebrali ponad 100 godzin materiału archiwalnego i audio, a także kolejnych 60 lub 70 godzin nowych wywiadów. Największym problemem okazało się nie to, czy materiał jest ciekawy, a skondensowanie go do 115 minut. Tyle właśnie trwa seans.