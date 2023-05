Jennifer Lawrence urodziła się 15 sierpnia 1990 roku w Indian Hills. Karierę aktorską postanowiła rozpocząć już jako 14-latka. Dziś Lawrence jest jedną z najbardziej uznanych i najpopularniejszych amerykańskich aktorek młodego pokolenia. Gwiazda podbiła serca widzów występem w serii " Igrzyska śmierci ". Z kolei krytycy docenili ją za " Do szpiku kości ", "Poradnik pozytywnego myślenia" i "American Hustle". Sympatię fanów zyskała z powodu swojego swobodnego zachowania oraz częstych nietaktów, zabawnych wpadek i skandali. W 2022 roku wystąpiła w filmie "Most", który również wyprodukowała. W 2023 ma pojawić się w trzech nowych produkcjach.

Jennifer Lawrence i Cooke Maroney pobrali się w październiku 2019 roku. Ceremonia z udziałem 150 osób odbyła się na terenie luksusowej posiadłości Belcourt Of Newport na Rhode Island. Wśród zaproszonych gości znalazły się znane postaci ze świata show-biznesu, m.in. Amy Schumer, Ashley Olsen, Emma Stone, Adele i Sienna Miller. W lutym gwiazda "Igrzysk śmierci" i szef nowojorskiej galerii sztuki Gladstone powitali na świecie pierwsze dziecko. Jednak dopiero we wrześniu w wywiadzie dla magazynu "Vogue" aktorka ujawniła, że urodziła chłopca, który otrzymał imię Cy.



Jennifer Lawrence olśniła w Cannes. Promuje "Bread and Roses"

Jennifer Lawrence zawitała do Cannes, by na festiwalu filmowym promować najnowszy film, który wyprodukowała. "Bread and Roses" to film dokumentalny, który ukazuje los kobiet w Afganistanie pod rządami talibów, od momentu, gdy przejęli kontrolę nad Kabulem.

Aktorka wzbudziła niemałą sensację, ponieważ ostatnio coraz rzadziej pojawia się na branżowych wydarzeniach. Zachwyciła dwoma kreacjami. Najpierw pojawiła się na konferencji prasowej w luźnej, wakacyjnej stylizacji w postaci długiej, beżowej sukienki z dzianiny, która była nieco prześwitująca. Look dopełnił kok oraz sandały i skromna biżuteria.

Druga z kreacji była iście w hollywoodzkim stylu. Lawrence zapozowała fotoreporterom w obszernej, czerwonej sukni na ramiączkach. Postawiła na delikatny makijaż i elegancki, błyszczący naszyjnik. Całą stylizację dopełnił czerwony szal. Tym razem aktorka zdecydowała się rozpuścić włosy.

Zaskoczeniem mogły być... klapki! Jennifer Lawrence pojawiła się w niecodziennym obuwiu na premierze "Bread and Roses".

