Polska aktorka z prestiżową europejską nagrodą. Wcześniej otrzymywały ją światowe gwiazdy

Wręczenie European Shooting Stars odbywa się podczas zamknięcia czterodniowego wydarzenia w ramach Berlinale. Laureaci wyróżnienia mogą podczas niego poznawać twórców filmowych, dyrektorów castingów i przedstawicieli agencji talentów.

Udział w wydarzeniu biorą młodzi aktorzy i aktorki z 37 krajów zrzeszonych w organizacji European Film Promotion. Każdy z członków wystawia jednego wykonawcę między 19 i 32 rokiem życia, który osiągnął sukces na rodzimym rynku. Specjalne jury wybiera spośród nich dziesiątkę, która bierze udział w Shooting Stars.

Przed Urzędowską nagrodę otrzymali Agnieszka Grochowska (2007), Agata Buzek (2010), Jakub Gierszał (2012), Mateusz Kościukiewicz (2014), Zofia Wichłacz (2017), Dawid Ogrodnik (2019) i Bartosz Bielenia (2020). Wśród jej zagranicznych laureatów znaleźli się między innymi Rachel Weisz, Daniel Craig, Carey Mulligan i Riz Ahmed.

Kamila Urzędowska wśród laureatów European Shooting Star w 2024 roku

Urzędowska znalazła się w dziesiątce wyróżnionych aktorów i aktorek w 2024 roku. W uzasadnieniu jury określiło jej kreację w "Chłopach" jako niesamowitą. Zwrócono także uwagę na "niewinność i wytrwałość" aktorki.

"To niesamowicie przyjemne uczucie zostać dostrzeżonym" - mówiła Urzędowska w rozmowie z PAP. Dodała, że w ramach wydarzenia spotykała się ze specjalistami od castingów, a także reżyserami i producentami.

"Mieliśmy spotkania na Zoomie z castingerami ze Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej raz w życiu ci ludzie widzieli nas na żywo. Przez 10-15 minut mogliśmy z nimi porozmawiać. Być może za jakiś czas, np. rok czy dwa, przypomnimy im o sobie. Niewykluczone, że ktoś wtedy pomyśli 'ona mogłaby pasować do tej roli, możemy ją sprawdzić'. To daje jakąś nadzieję, ale co się wydarzy? Nie mam pojęcia" - kontynuowała.

"Chłopi" mieli swą światową premierę na festiwalu w Toronto we wrześniu 2023 roku. Później byli pokazywani w ramach konkursu głównego 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Urzędowska otrzymała wtedy Kryształową gwiazdę Elle. Aktorka jest także nominowana do Orłów — za odkrycie roku i najlepszą główną rolę kobiecą.

