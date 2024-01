Najpopularniejsze filmy na Netflixie. Co najchętniej oglądają Polacy?

Jakie produkcje znalazły się na liście 10 najchętniej oglądanych produkcji w Polsce oraz na świecie na platformie Netflix w drugim tygodniu stycznia? Tym razem zabrakło polskich tytułów, ale za to pojawiły się filmy sprzed lat. Nie zabrakło również nowości oraz kinowych hitów.



Top 10 Netflixa na świecie

"Skok w przestworzach"

Międzynarodowa ekipa złodziei pod wodzą Cyrusa Whitakera (Kevin Hart) zamierza ukraść 500 milionów dolarów w złocie z samolotu pasażerskiego lecącego 12 000 metrów nad ziemią - czytamy w opisie filmu "Skok w przestworzach". U boku Kevina Harta widzowie zobaczą między innymi Sama Worthingtona, Billy'ego Magnussena, a nawet... Jeana Reno! Kultowy aktor wystąpi w roli drugoplanowej. Film trafił na Netflixa 12 stycznia.

Reklama

"Tarzan: Legenda"

Mijają lata, od kiedy Tarzan (Alexander Skarsgard), opuścił afrykańską dżunglę na rzecz cywilizowanego życia w Londynie. Jako John Clayton III, Lord Greystoke decyduje się wrócić do Konga, gdzie ma pełnić funkcję emisariusza rządu z misją handlową. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że jest pionkiem w śmiertelnie niebezpiecznej grze targanego wolą zemsty, chciwego kapitana Leona Roma z Belgii (Christoph Waltz). Okazuje się, że osoby stojące za zabójczym spiskiem nie mają pojęcia, co rozpęta się za ich sprawą.

"The Kitchen"

The Kitchen to najnowszy film ze stajni Netflixa, za którego wyreżyserowanie zabrał się duet Daniel Kaluuya i Kibwe Tavares. Jest to klasyczny, pełen tajemnic dramat science-fiction, którego akcja toczy się w Londynie. Główny bohater Izi ma szansę wyrwać się z Kuchni, jednego z ostatnich domów socjalnych w Londynie. Jednak gdy do jego życia wkracza młody Benji, mężczyzna staje przed trudną decyzją.

"Stillwater"

Bill (Matt Damon) jest bezrobotnym twardzielem z Oklahomy, który pracował na platformie wiertniczej. Wiódł ciężkie życie naznaczone nadużywaniem narkotyków i alkoholu. Chcąc naprawić swoje błędy z przeszłości, Bill musi pomóc swojej córce Allison (Abigail Breslin). Allison odsiaduje w Marsylii dziewięcioletni wyrok za morderstwo swojej dziewczyny, Leny. Dziewczyna twierdzi, że nie popełniła przestępstwa.

"Bez litości 3: Ostatni rozdział"

Zdjęcie Denzel Washington w scenie z filmu "Bez litości 3. Ostatni rozdział" / materiały prasowe

Od czasu porzucenia życia jako płatny zabójca pracujący na zlecenie rządu, McCall (Denzel Washington) próbuje pogodzić się z przerażającymi rzeczami, które robił w przeszłości. Ukojenie znajduje w wymierzaniu sprawiedliwości w imieniu potrzebujących. Znajdując się w południowych Włoszech odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych. Gdy wydarzenia przybierają zły obrót, McCall wie, co musi zrobić: stać się obrońcą swoich przyjaciół, podejmując walkę z mafią.

"Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko"

"Noc Oczyszczenia. Żegnaj Ameryko" to piąta część serii "Noc Oczyszczenia". Od 2013 roku kolejne części przyciągają do kin miliony widzów na całym świecie i zarabiając w przybliżeniu pół miliarda dolarów. Poza tym na podstawie filmów powstał serial o tym samym tytule. W najnowszej części zobaczymy ponownie wydarzenia z nocy oczyszczenia podczas, której przestaje obowiązywać prawo i można bezkarnie popełniać wszelkie przestępstwa.

"Królowe przekrętu"

Dwie przyjaciółki postanawiają wcielić w życie ten szalony plan. Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami przedstawia Connie i JoJo, które, planując drobny przekręt, nie spodziewają się, że ten wybryk może zamienić się w biznes wart 40 milionów dolarów.



"Super Mario Bros. Film"

"Super Mario Bros. Film" powstał na podstawie gry, która od 35 lat cieszy się uznaniem milionów graczy. Bracia hydraulicy - Mario i Luigi, próbując uratować dzielnicę w której mieszkają, przypadkowo przenoszą się do różnych światów. Mario trafia do tajemniczego Grzybowego Królestwa, w którym poznaje Księżniczkę Peach. Zawiązuje z nią przymierze, by pomóc jej obronić Królestwo przed złowrogim Bowserem oraz odbić swojego brata. Czy Mario i Luigi zdołają pokonać Bowsera i ocalić Grzybowe Królestwo?

"Dzika droga"

Zdjęcie "Dzika droga" / materiały dystrybutora

Ekranizacja bestsellerowej, autobiograficznej książki Cheryl Strayed. Nagrodzona Oscarem Reese Witherspoon ("Spacer po linie") w roli kobiety, która uświadamia sobie, że jej życie legło w gruzach i wyrusza na samotną wyprawę przez całe Stany Zjednoczone, by odnaleźć siebie i poczucie sensu życia.

"Leo"

Animowana komedia muzyczna o dorastaniu, opowiadająca o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowego zwierzaka - 74-letniej jaszczurki Leo. Ten zmęczony życiem gad od dekad przebywa w tej samej sali lekcyjnej, dzieląc terrarium z żółwim kumplem. Gdy Leo dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec na wolność, ale zamiast tego zostaje wplątany w problemy nerwowych uczniów i pewnego niemożebnie wrednego pedagoga. Tym samym lista rzeczy, które powinien zrobić przed śmiercią, okazuje się wyjątkowo dziwaczna, ale za to jakże fascynująca...



Top 10 Netflixa w Polsce

"Skok w przestworzach"

Zdjęcie "Skok w przestworzach" / Netflix / materiały dystrybutora

"Dzika droga"

"60 minut"

Zawodnik MMA Octavio (Emilio Sakraya) ma tylko 60 minut, aby dotrzeć na urodziny córki - jeśli mu się nie uda, może na zawsze utracić prawo do opieki nad nią. Lecz gdy nie stawia się na walkę, aby zdążyć, niebezpieczni przestępcy ruszają w pościg za nim przez całe miasto.

"Morderstwo w Orient Expressie"

Ekranizacja klasycznej powieści kryminalnej Agathy Christie, wyreżyserowana przez pięciokrotnie nominowanego do Oscara Kennetha Branagha. On sam gra także słynnego detektywa Herculesa Poirot, rozwiązującego sprawę morderstwa, którego ofiarą w najsłynniejszym pociągu świata pada wpływowy amerykański biznesmen. Luksusowa podróż staje się punktem wyjścia do stylowej, pełnej napięcia i zaskakującej opowieści sensacyjnej, uznawanej za największą zagadkę kryminalną wszech czasów. Trzynaścioro pasażerów uwięzionych zostaje w pułapce, nie wiedząc, co ich czeka. Jeden człowiek musi wskazać mordercę, zanim ten zaatakuje ponownie.

"Rodzinka rządzi"

Tim i jego żona, Carol ( żywicielka rodziny), mieszkają na przedmieściach ze swoją super-inteligentną 7-letnią córką Tabithą i uroczą, małą Tiną. Tabitha ubóstwia swojego wuja Teda i chce stać się taki jak on. Mała Tina ujawnia, że jest - ta-da! - tajną agentką BabyCorp z misją odkrycia mrocznych sekretów szkoły Tabithy i jej tajemniczego założyciela, dr Erwina Armstronga. Dzięki niej bracia Templeton zjednoczą się w nieoczekiwany sposób i odkryją, co naprawdę ma znaczenie.

"Śnieżne bractwo"

Zdjęcie Kadr z filmu "Śnieżne bractwo" / materiały prasowe

W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu.

"Top Gun: Maverick"

33 lata po premierze pierwszej części otrzymujemy drugą odsłonę, w której poznamy dalsze losy Pete'a "Mavericka" Mitchella. Kiedy w 1986 roku "Top Gun" wchodził do kin, nikt nie spodziewał się, że stanie się jednym z największych przebojów kasowych roku (ponad 350 milionów dolarów). A już na pewno nikt nie spodziewał się, że uczyni z Toma Cruise'a, wschodzącej wówczas gwiazdy Hollywood, obiekt masowego pożądania, a sam film stanie się pozycją kultową.

"Dziewczyna z Jersey"

Ollie Trinke (Ben Affleck) jest odnoszącym sukcesy wydawcą muzycznym z Manhattanu. Wydaje się, że ma wszystko, czego można tylko zapragnąć. Kiedy jednak jego idealne dotychczas życie zostaje nagle tragicznie wywrócone do góry nogami - pozostawiając go samotnym ojcem i to w ogóle nie przystosowanym do tej roli - załamuje się. Wkrótce wielkomiejskie życie Ollie staje się wspomnieniem. Bez pracy, bez szczęścia w życiu, zmuszony jest zamieszkać ze swoim ojcem (George Carlin) na przedmieściach New Jersey - w miejscu gdzie dorastał. Kiedy w wypożyczalni kaset video spotyka Maya’ę (Liv Tyler), jego życie ponownie nabiera sensu.



"Narzeczony mimo woli"

Margaret Tate jest kobietą sukcesu - zajmuje wysokie stanowisko, ma władzę i pieniądze. Jednak zaniedbanie procedur wizowych sprawia, że może wszystko stracić. Jedyne wyjście to poślubić swojego asystenta i sprawić, by wszyscy uwierzyli, że zapracowanego i niedocenianego Andrew oraz jego mało sympatyczną i wymagającą szefową połączyło prawdziwe uczucie. Niedobrana para rusza na Alaskę, aby poinformować rodzinę Andrew o zaręczynach. Ciepła atmosfera i wyjątkowe towarzystwo sprawią, że Margaret zacznie doceniać zupełnie inne wartości...

"Demony"

Chcąc poznać prawdę o tym, czy jej opętana przez demona matka naprawdę zabiła trzy osoby, młoda kobieta udaje się do Rzymu i uczestniczy w serii egzorcyzmów.