Najlepsze filmy o starożytności. Warto je zobaczyć przed "Gladiatorem II"

Troja (2004)

"Troja" Wolfganga Petersena to adaptacja "Iliady" Homera z dodatkowymi wątkami zaczerpniętymi z "Odysei" oraz "Eneidy" Wergiliusza. "W starożytnej Grecji namiętność, jaka połączyła parę najbardziej znanych kochanków w literaturze świata - Parysa, księcia Troi (Orlando Bloom) i Helenę (Diane Kruger), królową Sparty, stała się przyczyną wojny, skutkiem której legła w ruinach cała cywilizacja. Porwanie Heleny to obraza, której mąż, król Menelaos (Brendan Gleeson), nie może puścić płazem" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji. W rolę Achillesa wcielił się Brad Pitt, w Hektora - Eric Bana.

Reklama

300 (2006)

"300" to opowieść o bitwie pod Termopilami, podczas której król Spartan Leonidas wraz z trzystoma wojownikami stawił czoła ogromnej armii perskiej pod wodzą króla Kserksesa. Na ekranie w głównych rolach mogliśmy oglądać Gerarda Butlera, Lenę Headey, Rodrigo Santoria, Davida Wenhama, Miachaela Fasbendera. "300" jest adaptacją komiksu Franka Millera, twórcy "Sin City".

Spartakus (serial)

Serial "Spartakus" zadebiutował na ekranach 22 stycznia 2010 roku. Produkcja koncentrowała się na losach Spartakusa, trackiego gladiatora, który w latach 73-71 p.n.e. dowodził powstaniem niewolników przeciwko Rzymowi. Produkcja doczekała się kilku spin-offów - seriali "Spartakus: Bogowie areny" oraz "Spartakus: Krew i piach". Obecnie stacja Starz przygotowuje "Spartakus: House of Ashur".

Ben Hur (1959)

"Ben Hur" to jeden z najbardziej znanych i romantycznych filmów historyczno-przygodowych w historii kina. Akcja produckji ozgrywa się w pierwszej połowie I wieku n.e. Kiedy bogaty i wpływowy żydowski książę Juda Ben-Hur (Charlton Heston) popada w konflikt z dawnym przyjacielem z dzieciństwa - oddanemu Rzymowi Messali (Stephen Boyd), staje się dla niego wrogiem numer jeden. Skazany za morderstwo, którego nie popełnił, trafia na galery a jego rodzina zostaje sprzedana w niewolę. "Ben Hur" zdobył 11 Oscarów.

Faraon (1965)

Ekranizacja powieści Bolesława Prusa, z udziałem gwiazd polskiego kina - Jerzego Zelnika i Barbary Brylskiej, dorównywała rozmachem hollywoodzkiej "Kleopatrze". "Faraon" otrzymał nominację do Oscara w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny", stał się również hitem polskich kin, gromadząc przed ekranami 9 mln widzów. "To był film wielkich kłopotów" - tak podsumował po latach prace nad swym arcydziełem Jerzy Kawalerowicz. Nic dziwnego. Lata przygotowań, zdjęcia na trzech kontynentach, tysiące statystów, koszmarny upał i zakochani nie w porę aktorzy.

Kleopatra (1963)

Filmowa "Kleopatra" z Elizabeth Taylor przeszła do historii kinematografii. To historia niezwykłej kobiety, o której względy konkurowało dwóch największych rzymskich wodzów i która przeszła do legendy jako symbol uwodzicielskiej urody. W widowiskowym spektaklu na ekranie partnerowali Taylor Richard Burton oraz Rex Harrison. Produkcja została uhonorowana Oscarem za scenografię, kostiumy, efekty specjalne.

Agora (2009)

W filmie "Agora" przedstawiającym losy Hypatii w główną rolę wcieliła się Rachel Weisz. Hypatia była pierwszą uczoną w dziejach świata - grecką matematyczką i filozofką.Rozwaga, tolerancja, umiar, prawość i miłość do ojczystego miasta budziły powszechny szacunek i zjednywały charyzmatycznej uczonej wielu przyjaciół.

Gladiator (2000)

"Gladiator" to historia rzymskiego generała Maximusa, który po zdradzie i śmierci rodziny zostaje gladiatorem. Na arenie walczy o przetrwanie i zemstę, stając się symbolem nadziei dla uciskanego ludu Rzymu. "Gladiator" to epicka opowieść o rzymskim generale, który zostaje zdradzony i zmuszony do walki na arenie. Film łączy dramat, akcję i historię, a Russell Crowe w roli głównej zdobył Oscara.

Juliusz Cezar (1953)

"Juliusz Cezar" zachwycił widzów 1953 roku. Dramat historyczny powstał na podstawie sztuki Williama Szekspira, a główne role zagrali w nim Louis Calhern (Juliusz Cezar), Marlon Brando (Marek Antoniusz), James Mason (Brutus) oraz John Gielgud (Kasjusz). Zdobył cztery nominacje do Oscara, zwyciężył wyścig po statuetkę w kategorii najlepsza scenografia.

Zobacz też: Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier jesieni. Nowy film Netfliksa zaskakuje