Filmy tak dobre jak muzyka Chopina? 5 tytułów dla miłośników muzyki i kina

"Pianista" (2002), reż. Roman Polański

Nasze zestawienie zaczynamy od jednego z najbardziej znanych światowych filmów biograficznych. "Pianista" w reżyserii Romana Polańskiego debiutował w kinach w 2002 roku. To poruszający obraz oparty na wspomnieniach Władysława Szpilmana - utalentowanego pianisty żydowskiego pochodzenia, który próbuje przetrwać w okupowanej Warszawie podczas II wojny światowej. Film, nagrodzony trzema Oscarami (za najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszego reżysera i najlepszego aktora pierwszoplanowego), zachwyca realistycznym ukazaniem wojennej rzeczywistości. Dzięki znakomitej roli Adriena Brody'ego międzynarodowa koprodukcja na trwałe zapisała się w historii światowego kina.

"Blask" (1996), reż. Scott Hicks

Australia, lata 50. David Helfgott był dzieckiem z ogromnym talentem muzycznym, który miał możliwość rozwijać. Niestety na drodze do sukcesu pojawił się jego despotyczny ojciec, którego ambicje i kontrola doprowadziły do psychicznego załamania młodego pianisty. Film "Blask" w reżyserii Scotta Hicksa opowiada historię niezwykłego geniusza, którego pasja do muzyki staje się zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Dopiero po latach bohater jest w stanie mówić o swojej przeszłości bez bólu. Film "Blask" w reżyserii Scotta Hicksa został nagrodzony Oscarem dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Co ciekawe, w produkcji głównego bohatera zagrało trzech różnych aktorów: Geoffrey Rush wystąpił jako dorosły David Helfgott, Noah Taylor jako nastolatek, a Alex Rafalowicz sportretował postać w latach dziecięcych.

"Cztery minuty" (2006), reż. Chris Kraus

W 2006 roku Chris Kraus, niemiecki scenarzysta i reżyser, zrealizował przejmujący film o utalentowanej muzycznie więźniarce. Produkcja "Cztery minuty" była nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej za dźwięk oraz Złotej Żaby w konkursie głównym EnergaCAMERAIMAGE. To intensywna, emocjonalna opowieść o relacji między nauczycielką muzyki a młodą kobietą, która odkrywa w grze na fortepianie sposób na wyrażenie swojej złości i bólu. Film w niezwykły sposób łączy temat sztuki, wolności i odkupienia. W 2023 roku na ekrany trafiła kontynuacja o tytule "15 lat".

"Green Book" (2018), reż. Peter Farrelly

Co wyjdzie z połączenia Viggo Mortensena i Mahershala Aliego? Oczywiście oscarowy "Green Book", który debiutował w 2018 roku. Film w reżyserii Petera Farrelly'ego opowiada prawdziwą historię niezwykłej przyjaźni między czarnoskórym pianistą jazzowym Donem Shirleyem a jego białym kierowcą i ochroniarzem, Tonym Vallelongą. Podczas wspólnej trasy koncertowej po amerykańskim Południu lat 60. obaj bohaterowie muszą zmierzyć się z uprzedzeniami, różnicami społecznymi i własnymi słabościami. "Green Book" nie tylko podbił serca widzów i krytyków, ale też zgarnął najważniejszą nagrodę filmową w kategorii najlepszy film roku.

"La La Land" (2016), reż. Damien Chazelle

Naszą listę najlepszych filmów o pianistach kończymy musicalem z przepiękną historią miłosną. Damien Chazelle w 2016 roku zachwycił świat opowieścią o Mii i Sebastianie. Ona - aspirująca, młoda aktorka. On - utalentowany muzyk jazzowy, który marzy o otwarciu własnego lokalu. "La La Land" to hołd dla klasycznych hollywoodzkich musicali, ale też współczesna refleksja nad marzeniami, poświęceniem i ceną sukcesu. Film zachwyca nie tylko muzyką i choreografią, lecz także chemią między Emmą Stone i Ryanem Goslingiem, którzy w produkcji odegrali główne role. Zakończenie oscarowego faworyta (wygrał aż 6 statuetek!) może złamać serce wielu fanom romantycznych historii - na seans koniecznie przygotujcie i popcorn, i chusteczki!

