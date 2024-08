12 filmowych perełek z Nicole Kidman. Zobacz jej najlepsze role

Nicole Kidman to jedna z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych aktorek Hollywood, która od ponad trzech dekad zachwyca widzów swoimi niezwykłymi kreacjami. Jej aktorska podróż pełna jest przełomowych ról, które na zawsze zmieniły oblicze kina. W tym artykule przyjrzymy się 12 najlepszym występom filmowym Kidman, które pokazują, dlaczego jest ona uważana za jedną z najważniejszych postaci w świecie filmu.

Początki kariery: od Honolulu do Hollywood

Nicole Kidman przyszła na świat w Honolulu, jednak dorastała w Australii, gdzie jej talent aktorski szybko zaczął się rozwijać. Jej przełomową rolą w Stanach Zjednoczonych był występ w thrillerze "Martwa cisza" (1989) w reżyserii Phillipa Noyce’a. Film ten, w którym zagrała u boku Sama Neilla i Billy’ego Zane’a, zaprezentował jej niezwykłe umiejętności i przygotował grunt pod kolejne, bardziej złożone role.

Reklama

Kidman zdobyła pięć nominacji do Oscara, z czego jedną statuetkę za najlepszą aktorkę za rolę Virginii Woolf w dramacie "Godziny" (2002). Jej różnorodne kreacje, od musicalu "Moulin Rouge!" (2001) po dramat "Lion" (2016), przyniosły jej również 16 nominacji do Złotych Globów, z czego sześć razy triumfowała. Każda z tych ról pokazywała inny aspekt jej talentu i zdolność do wcielania się w skomplikowane postacie.

12. Martwa cisza (1989): przełomowy moment

Film "Martwa cisza" okazał się prawdziwym przełomem w karierze Kidman. Jej rola jako żony stawiającej czoła niebezpieczeństwom na morzu była niezwykle przekonująca i ukazała jej zdolność do budowania napięcia. To właśnie ten film otworzył jej drzwi do Hollywood i pozwolił na dalszy rozwój kariery w Stanach Zjednoczonych. Produkcję można wypożyczyć lub kupić na platformie Apple TV.

11. Lion. Droga do domu (2016): niezapomniana kreacja matki

W filmie "Lion. Droga do domu", Kidman zagrała Sue Brierley, adopcyjną matkę chłopca poszukującego swojej zaginionej rodziny w Indiach. Jej rola była pełna emocji, które poruszały serca widzów. Kidman umiejętnie ukazała mieszankę miłości, strachu i wewnętrznej siły, tworząc postać, która na długo zapada w pamięć. Film można obejrzeć w ramach subskrypcji na platformie Polsat Box Go, a także wypożyczyć na takich serwisach jak Player, Mojeekino.pl oraz Kino Pod Baranami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nicole Kidman o filmie "Lion. Droga do domu" materiały dystrybutora

10. Pełnia zła (1993): tajemnicza i złożona postać

"Pełnia zła" to thriller, w którym Kidman zagrała tajemniczą Tracy Kennsinger. Jej występ był hipnotyzujący, a aktorka doskonale balansowała między subtelnością a intensywnością, co sprawiło, że jej postać była jednocześnie intrygująca i przerażająca. Jej zdolność do wywoływania sympatii i szoku u widzów była kluczowa dla rozwoju fabuły. Film jest dostępny do wypożyczenia na platformie Apple TV.

9. Gra o życie (1993): głęboko wzruszająca rola

W dramatycznym filmie "Gra o życie", Kidman zagrała żonę terminalnie chorego mężczyzny. Jej rola była pełna subtelnych emocji, ukazujących ból związany z utratą męża i radość z oczekiwania na narodziny pierwszego dziecka. Kidman wykazała się tu niesamowitą głębią emocjonalną, co podkreśliło jej status jako jednej z najważniejszych aktorek w Hollywood. Film nie jest dostępny na platformach streamingowych.

Zobacz też: Top 10 najlepszych seriali Netfliksa! Co oglądał świat?

8. Dogville (2003): minimalizm w wielkim stylu

W filmie "Dogville" w reżyserii Larsa von Triera, Kidman zagrała Grace, tajemniczą kobietę ukrywającą mroczne sekrety. Film, oparty na minimalistycznej scenografii, polegał głównie na sile aktorskiej Kidman, która doskonale oddała skomplikowane emocje swojej postaci. Jej występ przyciągnął uwagę krytyków i widzów, umacniając jej pozycję jako aktorki, która nie boi się wyzwań. Niestety filmu jeszcze nie ma na platformach streamingowych.

7. Między światami (2010): walka z żałobą

"Między światami" to emocjonalny dramat, w którym Kidman zagrała kobietę zmagającą się z utratą dziecka. Jej postać była pełna żalu, ale i wewnętrznej siły, co wymagało od aktorki dużej delikatności i umiejętności balansowania między różnymi odcieniami emocji. Kidman po raz kolejny udowodniła, że potrafi wczuć się w najbardziej skomplikowane role, co przyniosło jej kolejną nominację do Oscara. Film "Między światami" można obejrzeć w ramach subskrypcji na platformie Canal+ Online.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Między światami" INTERIA.PL

6. Narodziny (2004): tajemnicza historia miłości

W filmie "Narodziny" Jonathan Glazer stworzył napiętą i pełną tajemnic atmosferę, a Kidman zagrała wdowę, która spotyka chłopca twierdzącego, że jest reinkarnacją jej zmarłego męża. Jej rola była pełna subtelnych emocji, łączących sceptycyzm z tęsknotą za utraconą miłością. Kidman doskonale oddała atmosferę niepokoju i nadziei, które towarzyszyły jej postaci, co zostało docenione przez krytyków i widzów. Film jest dostępny do wypożyczenia lub zakupu na platformie Megogo.

5. Oczy szeroko zamknięte (1999): wyzwania i tajemnice

"Oczy szeroko zamknięte" to ostatni film wyreżyserowany przez Stanleya Kubricka, w którym Kidman zagrała u boku ówczesnego męża, Toma Cruise’a. Jej rola jako Alice Harford, nowojorskiej żony zmagającej się ze swoimi pragnieniami i lękami, była pełna psychologicznej głębi i emocjonalnego napięcia. Pod kierunkiem Kubricka, Kidman zdołała stworzyć postać, która na długo pozostaje w pamięci widzów.

Film "Oczy szeroko zamknięte" można obejrzeć na wielu popularnych platformach streamingowych, takich jak TV Smart, Canal+ Premiery, Player, Prime Video, Rakuten TV, oraz Apple TV. W zależności od platformy, dostępne są różne opcje wypożyczenia lub zakupu filmu.

4. Inni (2001): gotycki horror i dwie nominacje

W tym samym roku, w którym Kidman otrzymała swoją pierwszą nominację do Oscara za "Moulin Rouge!", zagrała także w gotyckim horrorze "Inni". Jej rola jako matki walczącej z duchami była przerażająco dobra, a Kidman doskonale oddała atmosferę strachu i tajemnicy. Film ten jest przykładem, jak rzadko horror otrzymuje należne mu uznanie w branży, mimo że Kidman była w nim bezbłędna.

Film "Inni" jest dostępny do wypożyczenia lub zakupu na platformie Prime Video.

Zdjęcie Nicole Kidman w filmie "Inni" / Dimension Films/Courtesy Everett Collection

3. Godziny (2002): transformacja w Virginia Woolf

W filmie "Godziny" Kidman wcieliła się w postać Virginii Woolf, co przyniosło jej Oscara za najlepszą rolę żeńską. Jej występ był nie tylko technicznie doskonały, ale i głęboko poruszający, co sprawiło, że Kidman zdołała przenieść widzów w świat wewnętrznych zmagań słynnej pisarki. Jej transformacja, zarówno fizyczna, jak i emocjonalna, była tak autentyczna, że krytycy i publiczność jednogłośnie przyznali jej zasłużone uznanie.

Film "Godziny" można obejrzeć w ramach subskrypcji na platformie Netflix, a także jest dostępny do wypożyczenia lub zakupu na Apple TV.

2. Za wszelką cenę (1995): przebój satyryczny

Rola Suzanne Stone w filmie "Za wszelką cenę" była dla Kidman przełomowa. Jej portret ambitnej prezenterki pogody, której marzenia sięgają niebezpiecznych wyżyn, był pełen mrocznego humoru i charyzmy. Kidman zdołała stworzyć postać, która jednocześnie fascynuje i przeraża, a jej występ ugruntował jej pozycję jako jednej z czołowych aktorek swojego pokolenia. Film nie jest dostępny na platformach VoD.

1. Moulin Rouge! (2001): szczytowa kreacja

Na szczycie listy znajduje się rola Satine w musicalu "Moulin Rouge!". Kidman zagrała w nim u boku Ewana McGregora, tworząc niezapomnianą historię miłosną pełną tragedii i magii. Jej występ przyniósł jej pierwszą nominację do Oscara za najlepszą aktorkę i na zawsze zapisał się w historii kina jako jedna z najbardziej urzekających kreacji filmowych.

Film "Moulin Rouge!" można obejrzeć w ramach subskrypcji na Disney+, a także jest dostępny do wypożyczenia lub zakupu na platformach Megogo, Apple TV, Prime Video oraz Rakuten TV.

Zdjęcie Nicole Kidman w "Moulin Rouge!" / Collection Christophel

Zobacz też:

Najbardziej wyczekiwany horror 2024. Za ten film Netflix zapłacił 17 milionów

Gwiazda kabaretu na czele obsady. W takiej roli go jeszcze nie widzieliśmy

To ona zastąpi Macieja Dowbora w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Ciężko z tym rywalizować"