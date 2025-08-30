To miało być największe widowisko 2025 roku. Nagle podjęto inną decyzję

"Mortal Kombat": hit w streamingu

"Mortal Kombat" (2021) w reżyserii Simona McQuoida nie był pierwszym podejściem twórców do przeniesienia popularnej gry komputerowej na duży ekran. W latach 90. ubiegłego wieku nakręcone zostały dwie części filmów na podstawie popularnej serii. Większość okazała się jednak kasowymi niewypałami.

Choć krytycy nie patrzyli zbyt przychylnie również na produkcję McQuoida, film zyskał popularność wśród użytkowników platformy Max. W obsadzie filmu znaleźli się Ludi Lin, Mehcad Brooks, Lewis Tan, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano i Joe Taslim.

Karl Urban wcieli się w uwielbianą przez fanów franczyzy postać Johnny'ego Cage'a, Tati Gabrielle dołączyła do serii jako Jade, a Adeline Rudolph zagra Kitanę.



"Mortal Kombat": data premiery przesunięta

Druga część filmu, już nakręcona i nawet pokazana przedstawicielom prasy, miała zadebiutować na ekranach kin 24 października 2025 roku. Nagle poinformowano, że premiera wyczekiwanej produkcji została przesunięta aż o siedem miesięcy. "Mortal Kombat" zobaczymy dopiero 15 maja 2026 roku.

"Turniej wymaga nowego terminu i miejsca, godnego tego widowiska" - napisano na Instagramie.

