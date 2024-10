Tego filmu nie pokazano w polskich kinach. Wreszcie trafi na ekrany

"Pod skórą" na polskich ekranach

" Pod skórą " zostało zrealizowane przez Jonathana Glazera - reżysera m.in. głośnej, Oscarowej produkcji "Strefa interesów", którą w tym roku można było zobaczyć w kinach. W filmie brytyjskiego twórcy Scarlett Johansson wciela się w rolę zmysłowej postaci, która zwabia do siebie przypadkowo poznanych mężczyzn. Krążąc białą furgonetką po ulicach Glasgow zaczyna coraz bardziej interesować się swoimi potencjalnymi ofiarami.

Prezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji obraz Glazera zyskał uznanie ze względu na magnetyzującą kreację Johansson, oryginalną oprawę wizualną i wielokrotnie nagradzaną muzykę, której autorką jest Mica Levi (wyróżnioną m.in. Europejską Nagrodą Filmową, czy Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles). Krytycy w brytyjskim twórcy widzieli "następcę Stanleya Kubricka", który słynął z pięknych formalnie a jednocześnie głębokich filozoficznie filmów, jak "Mechaniczna pomarańcza", czy "2001: Odyseja kosmiczna", która była bezpośrednią inspiracją dla Glazera.

Polscy widzowie po raz pierwszy będą mogli zobaczyć w kinach film, o którym Michał Oleszczyk - twórca podcastu SpoilerMaster mówił: "Jest to jeden z najwybitniejszych filmów ostatniego ćwierćwiecza. Zdecydowanie jeden z najwybitniejszych filmów science fiction w historii kina a jednocześnie jeden z najbardziej nietypowych filmów w ogóle zrealizowanych kiedykolwiek przez kogokolwiek.(…) Nie jest to konwencjonalny film. 'Pod skórą' Jonathana Glazera to film jak żaden inny, film sam w sobie stanowiący osobną kategorię i zjawisko".

"Pod skórą": kiedy premiera w polskich kinach?

Premiera filmu przypada na 15 listopada 2024 roku. Od początku listopada w wybranych kinach odbywać się będą jego pokazy przedpremierowe. Film przeznaczony dla widzów od 15 roku życia.