Takiego duetu nie widzieliście! Nowa komedia akcji na Prime Video

Już 15 sierpnia na Prime Video zadebiutuje nowy film Paula Feiga. Amerykańskiego reżysera, producenta, scenarzystę i aktora możemy znać z filmów "Last Christmas" (2019), "Druhny" (2011) czy "Pogromcy duchów 3" (2016).

"Loteria" Paula Feiga już za chwilę na streamingu!

W obsadzie wybuchowej komedii akcji "Loteria" zobaczymy przebojowy duet Awkwafiny i Johna Ceny, a u ich boku wystąpią również Ayden Mayeri, Donald Elise Watkins, Sam Asghari, Murray Hill i Simu Liu.

Reklama

Scenarzystą produkcji jest Rob Yescombe, który pełni funkcję także producenta wykonawczego. W tej drugiej roli partnerują mu John Cena Michelle Morrissey i Zack Roth. Głównymi producentami filmu są Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Laura Fischer i sam reżyser.

O czym będzie "Loteria" z Awkwafiną i Johnem Ceną?

Fabularnie możemy spodziewać się dynamicznej i nieoczywistej przygody. Jak czytamy w materiałach prasowych:

"W niedalekiej przyszłości w Kalifornii powstała "Wielka Loteria" - jest jednak jeden haczyk: należy zabić zwycięzcę przed zachodem słońca, aby legalnie odebrać wielomiliardową wygraną. Kiedy Katie Kim (Awkwafina) przeprowadza się do Los Angeles, omyłkowo trafia na zwycięski los. Zdesperowana, aby przetrwać ataki żądnych wygranej łowców, niechętnie łączy siły z agentem ochrony loterii Noelem Cassidy (John Cena), który zrobi wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić ją do zachodu słońca w zamian za część wygranej. Noel musi jednak stawić czoła swojemu sprytnemu rywalowi Louisowi Lewisowi (Simu Liu), który również za wszelką cenę chce odebrać Katie wygraną."

Awkwafinę na ekranie mogliśmy zobaczyć m.in. w "Bajecznie Bogatych Azjatach" z 2018 czy rok później w “Kłamstewku". John Cena jedne z ostatnich angaży zaliczył np. w "Szybkich i wściekłych", "Barbie" czy "Argylle - Tajnym Szpiegu".

Zobacz też: Niepoprawny politycznie nowy "Gliniarz z Beverly Hills". Udany powrót?