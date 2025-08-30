Ruszyły zdjęcia do nowych "Gwiezdnych wojen". Z taką obsadą można oglądać w ciemno

"Star Wars: Starfighter": co wiemy o filmie?

Od dłuższego czasu znaliśmy nazwisko aktora, który zagra główną rolę. Chodzi oczywiście o Ryana Goslinga. Na ekranie partnerować będą mu Mia Goth i Matt Smith oraz Flynn Gray, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings i Amy Adams.

"Star Wars: Starfighter" to samodzielny film, który fabularnie nie jest połączony z bohaterami pozostałych produkcji przedstawiających sagę rodziny Skywalkerów. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących fabuły, jednak ze szczątkowych informacji wynika, iż widzowie będą śledzić przygody pilota starającego się uchronić młodego chłopca przed niebezpieczeństwami galaktyki.

Akcja filmu będzie rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w “Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Reżyseruje Shawn Levy.

"Od dnia, kiedy zadzowniła do mnie Kathy Kennedy, aby zaproponować mi stworzenie oryginalnej historii w świecie ‘Gwiezdnych wojen’, to doświadczenie jest dla mnie, osobiście i jako twórcy, spełnieniem marzeń" - napisała Levy w oświadczeniu.

"Star Wars: Starfighter": kiedy premiera?

"Star Wars: Starfighter" zadebiutuje w kinach 28 maja 2027 roku.

