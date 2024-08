Porzuca tradycję i społeczne konwenanse! Tak opowiedzieli o jej losach

"Simona Kossak": O czym opowiada film?

Simona Kossak, córka malarza Jerzego Kossaka i wnuczka Wojciecha, pozbawiona talentu, który od pokoleń definiuje jej rodzinę, dorasta nie zaznając ciepła ze strony matki. Gdy po studiach rzuca wszystko - dom, tradycję, społeczne konwenanse - i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach. Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Tam, na magicznym odludziu poznaje fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasje - miłość do natury i... potrzebę wolności. Ich niezwykła relacja wymyka się wszelkim schematom. Jednak wyobrażenia Simony o pracy przyrodnika i pozycji młodej kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn ulegają bolesnej weryfikacji. Musi stanąć w obronie nie tylko swoich ideałów, ale również świata roślin i zwierząt.

"Simona Kossak": Twórcy i obsada

"Simona Kossak" jest najnowszą produkcją, która wyszła spod ręki Adriana Panka. Film nie tylko otwierał 25. edycją LAF, ale też znalazł się konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



"Simona Kossak właściwie już stała się legendą - postacią, która inspiruje ekologów, feministki. (...) Mnie najbardziej spodobało się to, że ona wyszła od sztuki. Pochodziła z rodziny znanych malarzy, którzy zasłynęli sielankowym, artystycznym przedstawieniem przyrody. (...) Simona Kossak, ponieważ była ostatnią z tego rodu i nie była chłopcem, a przede wszystkim nie była malarzem, została w jakiś sposób odrzucona przez swoją rodzinę. Dochodzi do tego jeszcze twardy arystokratyczny chów, brak rozpieszczania dzieci, mocne zasady - to spowodowało u niej zdecydowane odsunięcie się od tej rodzinnej tradycji" - tłumaczył Adrian Panek w rozmowie z Patrycją Otfinowską dla Interii.

W główną rolę wciela się znana z "Sexify" oraz "Białej odwagi" Sandra Drzymalska. Na ekranie partneruje jej Jakub Gierszał , który wciela się w postać Lecha Wilczka. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Agatę Kuleszę, Borysa Szyca, Martę Stalmierską, Mariannę Zydek, Dariusza Chojnackiego.

"Chciałabym, żeby ludzie podczas seansu doznali tego piękna, które oferuje puszcza. Mam nadzieję, że ten film bardziej uwrażliwi nas na to, jakie cudowne relacje możemy tworzyć ze zwierzętami i naturą. Chciałabym, aby wybrzmiało również to, iż wbrew wszystkiemu, co dzieje się w naszym życiu, zawsze możemy podążać za własnym sercem i robić to, czego pragniemy. Czuć się wolni i walczyć o swoje racje, które są słuszne. Dbać o naszych braci mniejszych" - mówi o filmie Sandra Drzymalska.

"Simona Kossak": Data premiery i zwiastun

Film "Simona Kossak" trafi na ekrany kin 22 listopada. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun produkcji.