"Nieprzyjaciel": nowy polski thriller z gwiazdorską obsadą

Już 31 stycznia na ekrany kin trafi polski thriller w gwiazdorskiej obsadzie. Bohaterów filmu "Nieprzyjaciel" grają: Michał Żurawski, Piotr Stramowski, Martyna Byczkowska, Katarzyna Sawczuk i Joanna Opozda.

"Nieprzyjaciel" to klasyczny thriller, który - jak pisze dystrybutor - "zaczyna się gwałtownie, a później, z każdą minutą atmosfera grozy narasta".

Po latach pracy dla mafii Leon chce wyjść na prostą i w tajemnicy planuje ucieczkę z ukochaną. Gdy dowiadują się o tym jego mocodawcy, zabijają dziewczynę, a on zostaje wrobiony w morderstwo. Po 8 latach za kratkami, odzyskuje wolność. Postanawia ukarać tych, którzy odebrali mu miłość i szansę na szczęśliwe życie. Wciela w życie misterny plan zemsty, w którego tle są wielkie pieniądze, seks i zdrada. Wynajmuje ekskluzywny dom na Mazurach i zaprasza do niego grupę przyjaciół. Tu, z dala od niepotrzebnych świadków, zamierza wymierzyć sprawiedliwość.

Scenariusz współtworzyli: Szczepan Różalski i Krzysztof Pacewicz ze wsparciem reżysera filmu Michała Krzywickiego. Producentem kreatywnym projektu z ramienia TFP jest Jakub Bąk. Producentem filmu jest firma TFP a koproducentem Telewizja Polsat. Za dystrybucję kinową thrillera odpowiada firma Dystrybucja Mówi Serwis.

Gwiazdy na premierze filmu "Nieprzyjaciel". "Wbija w fotel"

W roli głównej w filmie "Nieprzyjaciel" występuje znana z "Absolutnych debiutantów" oraz "1670" Martyna Byczkowska. Młoda aktorka wciela się w postać Anki. W rozmowie z Interią podczas premiery, która odbyła się 28 stycznia w kinie Wisła opowiedziała m.in. o tym, co przyciągnęło ją do tego projektu.

"Przyciągnął mnie scenariusz, który dostałam od Michała [Krzywickiego - przyp. red.]. Pamiętam, że razem ze scenariuszem, podesłał mi playlistę ze Spotify, więc jednocześnie słuchałam muzyki, pod którą on wyobrażał sobie tę historię. Wtedy scenariusz był odrobinę inny, ale na tamtym etapie bardzo mnie to wciągnęło i wzięłam udział w castingu" - zdradziła Byczkowska.

Na ekranie oglądamy także Piotra Stramowskiego w roli Bruna. W rozmowie z Interią tajemniczo ujawnił, czego widzowie mogą się spodziewać po produkcji.

"Będą różne, bardzo ciekawe zwroty akcji. Będzie wątek kryptowalut, przekrętów - to rozogni intrygę. Do tego dojdzie sytuacja z przeszłości. Na pewno będzie się działo. Z każdą minutą filmu widz ma wrażenie, że wbija go w fotel. Jestem po seansie i jestem bardzo zadowolony z tego filmu" - mówił.

Z kolei Katarzyna Sawczuk wciela się w postać Magdy. Opowiedziała o niezwykłym procesie przygotowań do roli.

"To jest bardzo ciekawe, dlatego że ja miałam bardzo ciekawe warsztaty aktorskie przed samą produkcją, żeby w sobie uaktywnić zwierzęcość. Bardzo chciałam swoją bohaterkę scharakteryzować do konkretnego zwierzęcia, które będzie miało szansę rozwoju na ekranie" - ujawniła Sawczuk, zdradzając, że tym zwierzęciem był lis.

Joanna Opozda pojawia się w filmie "Nieprzyjaciel" w roli Eleni. W wywiadzie dla Interii pochwaliła reżysera. "Podobał mi się scenariusz od samego początku. Reżyser, mimo że to był debiut, muszę pochwalić, że poradził sobie genialnie [...]".

Sam Michał Krzywicki opowiedział o interesujących kulisach powstawania thrillera. Akcja rozgrywa się w luksusowej willi na Mazurach. Reżyser przyznał, że proces poszukiwania odpowiedniej lokacji nie należał do najłatwiejszych.

"Dodatkowym problemem było to, że na początku fabuła miała dziać się latem. Szukaliśmy trochę innej lokacji, potem szukaliśmy lokacji jesiennej. Nie było to łatwe, by spełniała wszystkie warunki scenariusza. Po obejrzeniu filmu może wydawać się, że nie jest to znaczący element. Koniec końców znaleźliśmy architektkę i sprawdziliśmy projekty. Jeden przypadł nam do gustu i musieliśmy trochę przepisać scenariusz [...]" - opowiadał Krzywicki podczas premiery.

