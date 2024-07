Ile trwa MaXXXine? Sprawdź długość nowego horroru z Mią Goth

"MaXXXine" to trzymający w napięciu horror, który przenosi widzów w lata 80. XX wieku do Hollywood - miasta marzeń i grozy. Maxine Minx, gwiazda filmów dla dorosłych, jako jedyna ocalała po brutalnej masakrze, wyrusza do Los Angeles z nadzieją na spełnienie swoich aktorskich aspiracji. Los Angeles, miasto pełne blasku i blichtru, skrywa jednak mroczne tajemnice. Maxine marzy o wielkim sukcesie, ale jej plany komplikują się, gdy tajemniczy morderca zaczyna prześladować hollywoodzkie gwiazdy. Jego przestępstwa mogą ujawnić mroczną przeszłość Maxine.

Ile trwa film "MaXXXine"?

"MaXXXine" to film, który trwa dokładnie 1 godzinę i 43 minuty. Taki czas trwania pozwala na pełne rozwinięcie fabuły oraz zbudowanie atmosfery napięcia i grozy. Widzowie mogą liczyć na dynamiczną akcję i zaskakujące zwroty akcji, które sprawiają, że ani przez chwilę nie poczują znużenia. 103 minuty intensywnego horroru to idealny czas, aby przenieść się w świat lat 80. i przeżyć emocjonującą podróż z Maxine w sercu Hollywood.

